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    2 июня 2009

    Анонсирован мобильный компьютер, работающий автономно до 24 часов:

    20:06

    СВО Corsair Hydro H50 охладит горячие процессоры:

    19:42

    Intel видит будущее «ультра-тонким»: новые процессоры и чипсет переопределяют это понятие:

    18:45

    Мультимедиа: Arial Sound Recorder v.1.7.5:

    17:45

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.5.2:

    17:20

    Блок питания XFX 850W Black Edition дебютировал на выставке Computex:

    16:55

    Тестовые приложения: Cddoc v.0.39:

    16:55

    Системная плата на чипсете Intel H57 «засветилась» на Computex:

    16:40

    Мультимедиа: MultitrackStudio v.5.21:

    16:30

    Мультимедиа: LameXP v.3.10:

    16:05

    Новые системные платы Gigabyte на выставке Computex 2009:

    15:47

    NEC оснащает «зеленый» 22-дюймовый монитор MultiSync E222W таймером выключения:

    15:45

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.4.40:

    15:40

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.86 Build 4184:

    15:15

    SanDisk начинает поставки скоростных SSD нового поколения для нетбуков : Накопители SanDisk pSSD оснащены энергонезависимым буфером nCache, повышающим скорость записи

    15:12

    Point of View расширит семейство Mobii легким ноутбуком на платформе Intel CULV:

    14:53

    Утилиты: RunScanner v.1.8.1.0:

    14:50

    Утилиты: Macro ToolsWorks v.7.3.5:

    14:25

    BOXX предлагает рабочую станцию с 24 процессорными ядрами:

    14:24

    Logitech: первый контроллер для авиасимуляторов с обратной связью по усилию:

    14:19

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 96:

    14:00

    Sigma предложила мультимедийный процессор для тонких клиентов: Модель SMP8652 оптимизирована по соотношению цены и качества

    13:40

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (01.06.2009):

    13:35

    Настройщики: SuperRam v.5.1.6.2009:

    13:10

    «Электронная кожа», разработанная HP, открывает новые перспективы персонализации электроники:

    13:00

    Настройщики: PCMedik v.6.1.6.2009:

    12:45

    Настройщики: PCBoost v.3.1.6.2009:

    12:20

    AMD выпустила свой самый быстрый двухъядерный процессор и первый процессор Athlon II нового поколения: Обновление линейки началось с двухъядерной модели AMD Athlon II X2 250

    12:05

    Настройщики: GameGain v.2.1.6.2009:

    11:55

    ASUS P6X58 Premium — одна из первых плат с поддержкой SATA 6 Гбит/с :

    11:34

    Настройщики: Throttle v.6.1.6.2009:

    11:30

    Утилиты: AnyReader v.3.0:

    11:05

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.7.1.3.3317:

    10:40

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.05.29:

    10:15

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.9.30:

    09:50

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.6419:

    09:25

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    09:05

    Специалисты UPEK встроили светодиоды в дактилоскопический датчик:

    09:00

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.4.2:

    08:45

    Безопасность: WinPatrol v.16.0.2009.5:

    08:30

    Интернет и сети: NetInfo v.6.9 Build 601:

    08:15

    Мониторинг серверов: NetGong v.6.9 Build 601:

    08:00

    OWC объединяет скорость и большой объем в портативных накопителях Mercury On-The-Go Pro:

    08:00

    Анонсирован выпуск чипсетов 802.11n с рекордной степенью интеграции: Новые чипсеты позволят выпускать адаптеры и маршрутизаторы на одной микросхеме

    03:44

    Apple выпустила обновления ПО iTunes и QuickTime :

    01:53

    HDMI Version 1.4: Ethernet, Audio Return Channel и разрешение 4K x 2K «в одном флаконе» :

    01:25

    Packard Bell готовит к выпуску неттоп iMax mini на платформе NVIDIA ION:

    01:21

    NVIDIA привезла на Computex устройства на базе Tegra:

    00:38

    Официально принят стандарт SATA Revision 3.0 :

    00:21

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