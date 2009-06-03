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    3 июня 2009

    Мониторы серии ViewSonic VG27: широкие экраны для широкого круга пользователей:

    19:27

    SILICON POWER выпускает быстрые накопители SATA E10 SSD в форм-факторе 2,5" :

    19:25

    Корпус для ПК Thermalright R1X: расчет на массовый сегмент?:

    18:55

    Кулер Akasa Nero S подойдет для процессоров в исполнении LGA1156 и не только:

    18:25

    В Broadcom создано первое в мире комбинированное решение Bluetooth 3.0 + Wi-Fi для мини-ПК: Модули Broadcom InConcert предназначены для нетбуков, ноутбуков и UMPC

    17:55

    Kingston Technology выпускает кулер для модулей памяти HyperX Fan:

    17:35

    Контроллер JMicron ускорит и значительно удешевит SSD:

    16:30

    AMD выпустила универсальную микросхему HDTV-тюнера для ПК: ATI Theater HD 750 превращает ноутбуки и настольные ПК в телеприемники

    16:00

    Kingston Technology предлагает недорогие наборы для модернизации на базе SSD:

    15:32

    Samsung Mobile Display показывает на SID 2009 новые OLED-дисплеи:

    15:20

    NVIDIA снова рассматривает возможность покупки AMD?:

    12:38

    В сетевом хранилище Thecus N0503 ComboNAS таится приятный сюрприз:

    12:19

    Psion и Intel договорились об использовании слова «нетбук»:

    10:45

    Гонконгские скриншоты нового iPhone: автофокусировка, компас и пара мелочей :

    10:38

    Corsair выходит на рынок корпусов для ПК с дорогой моделью Obsidian 800D :

    10:30

    AMD показала первый в мире графический процессор, поддерживающий DirectX 11:

    09:45

    Семейство ASUS Eee PC пополнилось мобильным компьютером с поворотным экраном:

    08:00

    Patriot Memory выпускает модули XMP SO-DIMM для оверклокеров и энтузиастов:

    01:07

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