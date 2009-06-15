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    15 июня 2009

    Шестиядерные процессоры Nehalem в исполнении LGA 1366 выйдут до конца года:

    22:32

    MacBook Pro 15”: восемь часов просмотра веб от одной зарядки батареи :

    22:19

    Фотогалерея дня: системная плата ASUS ROG Maximus III Formula:

    22:02

    Пять новых GPU NVIDIA для мобильных игроков:

    21:55

    ASUS готовит к выпуску 3D-карту EAH4770 Formula:

    21:31

    MacBook Pro может загружать Mac OS X с карты SD :

    20:42

    G.Skill начинает поставки кулера Turbulence Fan и анонсирует набор модулей памяти DDR3-2133:

    19:44

    Scythe FenrisWolf — корпус, к которому приложил руку немецкий моддер:

    19:27

    Spire представила стильный корпус PowerCube для систем Mini-ITX:

    19:03

    За первые три дня Safari 4 был загружен 11 млн. раз :

    16:39

    Процессор AMD Phenom II X4 905e замечен в продаже:

    15:32

    Hillcrest Labs Loop — возможно, самая необычная «мышь» для ПК :

    13:40

    Интернет и сети: Modem Spy v.4.0 (Updated):

    13:25

    Серия процессоров Intel Celeron E3000 полностью сменит серию E1000 в начале 2010 года:

    13:24

    Мультимедиа: DVDStyler v.1.73 Beta 3:

    13:00

    Интернет и сети: NetShareWatcher v.1.5.1:

    12:35

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.86 Build 4189:

    12:10

    Мультимедиа: JAlbum v.8.3.5:

    11:45

    Дебютировала одноплатная 3D-карта EVGA GeForce GTX 295 и водоблок для нее:

    11:42

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.6.0:

    11:20

    Samsung Mini S2 — внешние HDD для милых дам:

    11:10

    Все системные платы Gigabyte получили DualBIOS:

    10:58

    Мультимедиа: Wavosaur v.1.0.5.0:

    10:55

    Медиаплееры: MPlayer (2009-06-12):

    10:30

    Econo-Keys нашла необычное место для тачпэда, встроенного в клавиатуру:

    10:10

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8.3 Final:

    10:05

    Тестовое ПО: Opti Drive Control v.1.22:

    09:40

    Разгон: Dual CoreCenter v.2.0.5.9:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 июня):

    08:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 8 по 14 июня 2009 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 8 по 14 июня 2009 года):

    08:00

    Rambus договорилась с Европейской комиссией: Определены размеры лицензионных платежей за память типа DRAM и контроллеры памяти

    08:00

    Процессор AMD Phenom II TWKR Black Edition — еще быстрее, чем Phenom II X4 955 BE:

    07:00

    Небольшой пингвин может стать USB-накопителем... или наоборот:

    01:01

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