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    18 июня 2009

    Apple обновила Safari и микропрограмму Bluetooth :

    23:55

    Apple выпустила iPhone OS 3 :

    21:56

    Team Group Xtreem DDR3-2000 — быстрые модули памяти для систем на Intel Core i7:

    21:03

    Intel в очередной раз меняет имена процессоров:

    19:02

    Samsung завершила разработку первого в мире модуля памяти DDR3 объемом 32 ГБ :

    18:21

    NEC и Toshiba расширяют сотрудничество с IBM: Альянс под руководством IBM продолжает разработку 28-нанометровой технологии

    18:00

    Запись: Blindwrite Suite v.6.2.0.10:

    16:20

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.2.0.1 Beta:

    15:55

    Редакторы: TED Notepad v.5.4.2:

    15:30

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.06.17:

    15:05

    Утилиты: WinSnap v.3.0.9:

    14:40

    Восстановление данных: PC Tools File Recover v.7.0.0.49:

    14:15

    Настройщики: Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 6 v.6.24:

    13:50

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.8.28:

    13:25

    Графика: IrfanView v.4.25:

    13:00

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.53 Build 1521 Beta:

    12:35

    Запись: FinalBurner Free v.2.12.0.160:

    12:10

    TSMC наймет больше инженеров-разработчиков, но фабрику в Китае строить не будет:

    11:48

    Утилиты: Process Hacker v.1.3.8.5:

    11:45

    XTC Cooler Rev.2 — кулер OCZ для модулей памяти, редакция номер два:

    11:25

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.3.0.5.80:

    11:20

    Micron умерила аппетиты модулей памяти DDR3 для ноутбуков:

    10:55

    Безопасность: Spyware Doctor v.6.0.1.445:

    10:55

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.2 (17/06/2009):

    10:30

    Sparkle ставит 1792 МБ памяти на 3D-карту GeForce GTX 275:

    10:11

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 18\06\2009:

    10:05

    Северные мосты AMD RD890 и RS880 дебютируют на выставке CES:

    10:00

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8:

    09:40

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.38:

    09:15

    Диагностика: ASTRA32 v.2.03:

    08:50

    Диагностика: ASTRA v.5.43:

    08:25

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.24.23:

    08:00

    Адаптер Sparkle X-Link позволяет подключить монитор к порту USB:

    02:00

    Камера Olympus E-P1 системы Микро 4/3 — зеркала нет, сменные объективы есть:

    01:20

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