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    25 июня 2009

    MSI X-Slim X600: тонкий и легкий ноутбук на платформе Intel CULV с дискретной графикой:

    18:02

    Pioneer и Sharp делают ставку на Blu-ray и образуют СП :

    16:17

    InfoWatch: Почему не шифруются мобильные носители:

    15:55

    Aladdin совершенствует Secret Disk 4 для защиты конфиденциальных данных:

    15:30

    Интернет и сети: Offline Explorer v.5.6:

    15:05

    Офисное ПО: EssentialPIM v.3.03:

    14:40

    PhotoFast CR-7100 — адаптер для быстрых карт памяти microSDHC для использования в камерах DSLR :

    14:35

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.4.9.5:

    14:15

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.4.9.5:

    13:50

    Новые 65-нм процессоры Intel будут китайскими:

    13:36

    Мультимедиа: K-Lite Codec Tweak Tool v.2.62:

    13:25

    Чистильщики: MyUninstaller v.1.45:

    13:00

    Mini Capsule Microphone — VoIP-гарнитура для iPod touch 2G :

    12:35

    Резервное копирование: Acronis True Image 2009 v.12.9791:

    12:35

    Утилиты: AceMoney v.3.16.2:

    12:10

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.94:

    11:45

    Почтовые клиенты и фильтры: Gpg4win v.2.0.0 RC1:

    11:20

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.2.20l:

    10:55

    Диагностика: System Spec v.2.66:

    10:30

    NAS My Book World Edition II компании Western Digital: в новом исполнении предоставит пользователям много места под цифровой контент

    10:26

    Диагностика: Real Temp v.3.30 RC6:

    10:05

    Обновление драйверов для WiFi-модулей RealTek (RTL8190/RTL8192E Wireless):

    09:40

    Обновление драйверов для кард-ридеров RealTek (RTS5158E):

    09:15

    Процессорам Gulftown не нашлось места в сериях «i3», «i5» и «i7» и они будут отнесены к серии Intel Core i9?:

    08:56

    Обновление прошивок для веб-камер IC1500:

    08:50

    Драйверы для тачпадов Alps:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 июня):

    08:00

    У SanDisk готовая самая быстрая карта SDHC ёмкостью 32 ГБ:

    07:08

    HP попробовала скрестить web и принтер:

    01:40

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