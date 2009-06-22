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    22 июня 2009

    Western Digital увеличила объем винчестеров Caviar Black до 2 ТБ:

    20:56

    VMware тестирует новую версию Fusion для Mac OS X :

    20:54

    Leadtek представила «чуть-чуть разогнанный» вариант 3D-карты GeForce GTX 295:

    20:33

    QNAP представила первое сетевое хранилище с восемью 2,5-дюймовыми отсеками:

    20:12

    В новой бета-версии Mac OS X 10.5.8 десять исправлений :

    19:55

    Нетбук Daewoo SOLO C920-mini оснащен сенсорным экраном:

    19:33

    Аналитики iSuppli: настольные ПК тянут отрасль на дно: Продажи в прошлом квартале оказались хуже, чем прогнозировали аналитики

    18:59

    Toshiba показала чип плотностью 32 Гбит и пообещала скорый серийный выпуск 3D-памяти MLC NAND:

    15:55

    ESET совместим с серверами Sun Microsystems:

    15:05

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.5 Build 2477 Beta:

    14:40

    Чистильщики: CleanCenter v.2.6.1.1:

    14:15

    Утечка информации о камере Canon 1D Mark IV — а будет ли кроп?:

    13:50

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.4.52:

    13:50

    Интернет и сети: SoftPerfect Network Scanner v.4.2.1:

    13:25

    Samsung Omnia — серия новых смартфонов на любой вкус:

    13:02

    Настройщики: WinXP Manager v.6.0.6:

    13:00

    Настройщики: XdN Tweaker v.0.9.1.7:

    12:35

    Медиаплееры: AIMP Classic v.2.60 Build 482 Beta 2:

    12:10

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.6.12.174:

    11:45

    Жесткие магнитные диски могут однажды отступить перед жесткими магнитными прямоугольниками:

    11:38

    Настройщики: xpy v.1.0.0 Beta 3:

    11:20

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.2.0.0.15:

    10:55

    Общение в сети: Pidgin v.2.5.7:

    10:30

    Auzentech выпускает переднюю панель для звуковых карт X-Fi Titanium I/O Drive :

    10:06

    Диагностика: HWM BlackBox v.1.1.6:

    10:05

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.10:

    09:40

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 июня):

    08:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 15 по 21 июня 2009 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 15 по 21 июня 2009 года):

    08:00

    Scythe представила несколько БП серии Kamariki 4 с КПД 80% :

    07:44

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