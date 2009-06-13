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    13 июня 2009

    Чистильщики: SBMAV Disk Cleaner v.3.34:

    17:35

    Настройщики: Fresh UI v.8.34:

    17:10

    Утилиты: TransMac v.8.3:

    16:45

    Медиаплееры: RealPlayer v.11.1.2:

    16:20

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.5.9:

    15:55

    Офисное ПО: Easy Time v.5.0.0.2:

    15:30

    Восстановление данных: R-Studio v.4.6 Build 128035:

    15:05

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.60.5:

    14:40

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.9 Build 2582:

    14:15

    Интернет и сети: IDEAL Administration v.9.5:

    13:50

    Безопасность: Online Armor Free v.3.5.0.20:

    13:25

    Бут-менеджеры: OSL2000 Boot Manager v.9.21 Platinum:

    13:00

    Файловые обменники: BitComet 2009.06.11:

    12:35

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.32.11.1:

    12:10

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    11:45

    Безопасность: CounterSpy v.3.1.2775:

    11:20

    Архиваторы: PeaZip v.2.6.2:

    10:55

    Антивирусы: Portable ClamWin v.0.95.2:

    10:30

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.06.12:

    10:05

    Мультимедиа: LameXP v.3.10 Hotfix 2:

    09:40

    Утилиты: Driver Genius Professional v.9.0.0.176:

    09:15

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.2 (13/06/2009):

    08:50

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 13\06\2009:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 июня):

    08:00

    Увидели свет блоки питания Thermaltake EVO_Blue:

    08:00

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