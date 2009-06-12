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    12 июня 2009

    Lite-On IT начинает продажи доступного привода для дисков Blu-ray — iHOS104:

    23:57

    Монитор Green House GH-JEJ223SH-LB: поддержка Full HD, встроенный звук и хороший набор разъемов:

    23:22

    Названо имя первого процессора платформы Intel Pine Trail-M:

    23:12

    LaCie LaCinema Classic Bridge позволит превратить накопители в медиаплеер:

    22:58

    EIZO FlexScan EV2333W-H — 23" монитор с портами DVI-D и DisplayPort:

    19:24

    Новая версия карточки Eye-Fi поддерживает подключение ad hoc и передачу RAW-файлов:

    19:09

    Органический EL-дисплей размером четыре дюйма по диагонали надевается на руку, как браслет:

    19:00

    Нетбуки оказали ноутбукам плохую услугу, считают аналитики IDC:

    18:41

    AMD отрицает наличие сложностей с выпуском HD 4770 и продолжает снижать цены на 3D-карты:

    18:18

    Медиаплееры: JetAudio v.7.5.3:

    16:20

    Мультимедиа: K-Lite Codec Tweak Tool v.2.60:

    15:55

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.4.9.0:

    15:30

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.4.9.0:

    15:05

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.4.51:

    14:40

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    14:15

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.1.0 Build 1252:

    13:50

    Графика: WPanorama v.9.33 Beta:

    13:25

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.7.4:

    13:00

    Интернет и сети: NEWT Professional v.2.5 Build 138:

    12:35

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.9.2:

    12:10

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8.3 Build 15619 Beta:

    11:45

    Apple начала внутреннее тестирование Mac OS X 10.5.8 :

    11:25

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.3.0.11:

    11:20

    Софт для сотовых: Nokia PC Suite v.7.1.26.1:

    10:55

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.6430:

    10:30

    PhotoFast предлагает SSD в виде карты расширения ExpressCard/54:

    10:26

    Японцы оснастили 23,5-дюймовый монитор двумя портами HDMI:

    10:16

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (11.06.2009):

    10:05

    GeIL понижает напряжение питания модулей памяти DDR3 до 1,2 В:

    10:01

    Мультимедиа: SUPER 2009 Build 36:

    09:40

    Линейка процессоров Intel для платформы CULV пополнилась двумя моделями:

    09:30

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.2.7.4:

    09:15

    Swiftech выпускает процессорный водоблок Apogee GTZ Ci7 в виде готового изделия:

    09:00

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:50

    Intel поддержит китайское село дешевыми двухъядерными процессорами:

    08:30

    Неофициальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 июня):

    08:00

    OCZ Technology Agility — серия недорогих 2,5-дюймовых SSD:

    08:00

    Micron готова поставлять память eMMC 4.4 для мобильных устройств :

    02:40

    Представлен компьютер размерами 157 х 89 х 28 мм с двумя дисплеями:

    00:35

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