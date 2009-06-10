  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    10 июня 2009

    Microsoft выпустила апдейты для Office for Mac :

    23:56

    В iPhone OS 3 появятся средства работы с iDisk :

    23:36

    AMD чуть-чуть подвинула Intel на рынке микропроцессоров, утверждают аналитики iSuppli:

    20:37

    Крошечный SSD-«монстр» PhotoFast имеет объем до 64 ГБ:

    20:20

    Опубликованы спецификации ExpressCard Standard 2.0: Новый стандарт поддерживает более высокие скорости передачи

    19:57

    Molex первой выпускает самый маленький в мире разъем HDMI:

    18:51

    MSI показала свою первую плату размерности M-ATX под процессоры LGA-1156 :

    16:00

    Мультимедиа: ChrisTWEAK v.2.10:

    15:30

    Утилиты: WinMerge v.2.12.4:

    15:05

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.06.09:

    14:40

    Apacer Handy Steno AH224 — до 64 ГБ цифрового контента на «флэшке»:

    14:23

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.1 Build 4433:

    14:15

    Диспетчеры закачек: Mass Downloader v.3.7 Build 808 SR1:

    13:50

    Общение в сети: AIM v.6.9.15.1:

    13:25

    Антивирусы: AVG Free Edition v.8.5.364 Build 1545:

    13:00

    Антивирусы: Avira AntiVir PE v.9.0.0.430:

    12:35

    Общение в сети: Trillian v.4.0 Build 109 Beta:

    12:10

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8 PR7:

    11:45

    Медиаплееры: GOM Player v.2.1.18.4762:

    11:20

    Samsung демонстрирует прототип «электронной бумаги», способной показывать видео :

    11:05

    Официальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    10:55

    BFG планирует выпустить одноплатный вариант GTX 295 с водяным охлаждением:

    10:50

    Безопасность: Spyware Doctor v.6.0.1.444:

    10:30

    Запись: BurnAware v.2.3.6:

    10:05

    Восстановление данных: GetDataBack v.4.00:

    10:05

    Фотографии системной платы ASUS P6X58 Premium с портами SATA III:

    10:00

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.2.11:

    09:40

    Утилиты: SUMo v.2.6.1:

    09:15

    takeMS покрывает 2,5-дюймовые HDD резиной:

    09:00

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.8.12:

    08:50

    NEC выпускает два 24-дюймовых профессиональных монитора верхнего сегмента :

    08:30

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 июня):

    08:00

    AMD рассматривает возможность выпуска процессоров не на мощностях GlobalFoundries:

    08:00

    Intel работает над игровой платформой о шестнадцати ядрах:

    07:00

    OCZ показала SSD объемом 1 ТБ и очень быстрые модули памяти:

    01:01

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018