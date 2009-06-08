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    8 июня 2009

    Создан AGP-вариант 3D-карты Radeon HD 4670 :

    18:55

    AMD снижает цены на Radeon HD 4890, 4870, 4850 :

    17:26

    Panasonic просит не путать CF-R8WWLAJP с нетбуком:

    17:26

    Noctua на Computex 2009: кулеры с PWM-управлением и 140-мм вентиляторами:

    16:26

    NEC показывает новые высоты производительности Earth Simulator :

    16:01

    Мультимедиа: cPicture LE v.2.2:

    15:30

    Редакторы: RJ TextEd v.5.2.4:

    15:05

    Intel выводит с рынка Skulltrail-процессор — QX9775:

    14:50

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.7.3:

    14:40

    Офисное ПО: Easy Time v.5.0.0.1:

    14:15

    Обновленный корпус Thermalright Box One — хорошее охлаждение стоит дорого:

    13:50

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.93:

    13:50

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.7.1.3.3333:

    13:25

    ASUS готовит к выпуску в следующем полугодии три системные платы на чипсете Intel P57:

    13:10

    Медиаплееры: Kantaris Media Player v.0.5.2:

    13:00

    Мультимедиа: Reaper v.3.02:

    12:35

    Apple выпустила Digital Camera Raw 2.6 и обновления приложений iLife ’09 :

    12:13

    Coolink изменяет синему цвету и показывает новый CPU-кулер с четырьмя тепловыми трубками :

    12:10

    Настройщики: TweakVI 'Basic' Edition v.1.0 Build 1110:

    12:10

    Мультимедиа: MP3tag v.2.43a Beta:

    11:45

    Настройщики: Vista Manager v.3.0.1:

    11:20

    Почтовые клиенты и фильтры: Koma-Mail v.3.79:

    10:55

    Inno3D разгоняет «одноэтажную» 3D-карту GTX 295 в заводских условиях:

    10:51

    ECS оснащает системную плату с процессором Atom слотом PCI-Express x16:

    10:39

    Утилиты: Rainlendar Light v.2.5 Build 78 Beta:

    10:30

    Velocity Micro ставит в игровые ПК процессоры Intel Core i7 950 и 975 Extreme Edition:

    10:24

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.4.3:

    10:05

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.0.9.6.8:

    09:40

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.08:

    09:15

    Все Firmware прошедшей недели (с 1 по 7 июня 2009 года):

    08:50

    Процессор VIA Nano стал основой для тонкого ноутбука весом 1,4 кг с оптическим приводом:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 1 по 7 июня 2009 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 1 по 7 июня 2009 года):

    08:00

    ECS показала системную плату «черной серии» на чипсете AMD 785G:

    08:00

    Apple выпустила апдейт Airport Utility 5.4.2 :

    01:33

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