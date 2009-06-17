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    17 июня 2009

    Первый TV-тюнер AVerMedia нового поколения выполнен в виде карты расширения для ПК:

    21:33

    Sparkle поставила на GeForce GTX 260 собственной разработки новую систему охлаждения :

    20:30

    Buffalo предлагает USB-хаб с выключателем для каждого из портов:

    19:09

    Iiyama представила ProLite E2208HDS-B — монитор с диагональю 21,5" и поддержкой разрешения Full HD:

    17:58

    eToken Network Logon решает проблему «слабых» паролей в MS Windows:

    17:35

    Вышел обновленный SearchInform v.4.5:

    17:10

    "Вконтакте" и Trojan.Hosts.75:

    16:20

    Технологии "Лаборатории Касперского" интегрируются в решения Juniper Networks:

    15:55

    AMD готовит еще парочку процессоров Phenom II:

    15:42

    Inno3D GeForce GTX 295 Platinum Edition — не так быстр, как хотелось бы?:

    15:33

    Вышел первый отечественный антивирус для Mac OS X :

    15:30

    Мышь Sony VGP-BMS10 — сдвижная конструкция из алюминия и Bluetooth в качестве интерфейса:

    15:11

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.09.06.17:

    14:40

    Patriot Xporter Magnum USB Flash Drive — «самая быстрая» 128-ГБ «флэшка» приходит на рынок:

    14:37

    Компания Logitech анонсировала нового «грызуна с голубыми зубами»:

    14:37

    Сетевой дисковый массив Thecus N5500:

    14:37

    Buffalo HD-PXU2 — красочные внешние накопители в ударопрочных корпусах:

    14:24

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.6.10.170c:

    14:15

    Внешний винчестер StoreJet 18M — «последняя линия обороны»:

    13:50

    Антивирусы: AVG Free Edition v.8.5.374 Build 1564:

    13:50

    Sun сворачивает разработку процессора Rock:

    13:38

    Утилиты: NVFlash v.5.77:

    13:25

    Интернет и сети: TeamViewer v.4.1 Build 6261:

    13:00

    Sharp научила ЖК-дисплей беречь энергию, добавив в него память :

    12:45

    Резервное копирование: File Backup Watcher v.2.8.25:

    12:35

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    12:10

    aTV Flash 3.6 — новая версия расширителя функциональности Apple TV :

    11:59

    SolidAlliance пополняет зоопарк «флэш-животных» :

    11:53

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.96:

    11:45

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (16.06.2009):

    11:20

    Антивирусы: ThreatFire v.4.5.0.20:

    10:55

    Apple разослала разработчикам первую предварительную сборку Mac OS X 10.5.8 :

    10:51

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.2.5:

    10:30

    Mamiya пополняет каталог новой серией цифровых задников среднего формата:

    10:22

    BenQ готовит к выпуску тонкий и легкий ноутбук на платформе AMD Yukon:

    10:05

    Общение в сети: Xfire v.1.110:

    10:05

    Мультимедиа: Reaper v.3.03:

    09:40

    Интернет и сети: NEWT Professional v.2.5 Build 139:

    09:15

    Неофициальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI/PCI-E):

    08:50

    Вышла вторая 3D-карта Radeon HD 4730, на этот раз — производства Sapphire :

    08:30

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.186.08 для видеокарт NVIDIA:

    08:25

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicro модели JMB3XXX (SATA):

    08:00

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