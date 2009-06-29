  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    29 июня 2009

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.2.6:

    17:45

    FTP-клиенты: WinSCP v.4.22 Beta:

    17:20

    Чистильщики: Baku v.3.7.3466:

    16:55

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.4 (29/06/2009):

    16:30

    TI: первая 18-разрядная SoC для сбора данных с производительностью 1 MSPS:

    16:17

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 29\06\2009:

    16:05

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.2.0.2:

    15:40

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.60.6:

    15:15

    Резервное копирование: O&O DiskImage v.4.0.91:

    14:50

    Графика: Firegraphic XP v.10.0.0.1011:

    14:25

    Утилиты: Vista Start Menu v.3.151:

    14:00

    Новые фоторамки Philips с сенсорным управлением:

    13:47

    Конвертеры: Cucusoft iPod Video Converter v.7.25:

    13:35

    AMD рассказала о достоинствах DirectX 11:

    13:30

    Конвертеры: Cucusoft DVD to iPod Converter v.7.25:

    13:10

    Интернет и сети: Kiwi CatTools v.3.4.0:

    12:45

    MSI P55-GD65 — системная плата массового сегмента с процессорным гнездом LGA1156:

    12:43

    Мультимедиа: Fresh View v.7.74:

    12:20

    Утилиты: TeraCopy v.2.01:

    11:55

    ASUS обнаружила трещины в экранах Eee PC 1008HA раньше покупателей:

    11:30

    Мультимедиа: DiVFix++ v.0.32:

    11:30

    Тестовое ПО: LinX v.0.6.0.1:

    11:05

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.8.14:

    10:40

    Новые прошивки для сетевых хранилищ D-Link:

    10:15

    Системная плата MSI P55-GD80 для процессоров Intel i5 и i7 получила три слота PCI Express x16:

    10:00

    Новые драйверы для тачпадов Synaptics:

    09:50

    Широкоформатные мониторы Gateway серии FHD оснащены громкоговорителями и портами USB:

    09:30

    Обновление драйверов для кард-ридеров RealTek (RTS5158E):

    09:25

    Новые WHQL-драйверы для ИК-приемников ITE:

    09:05

    Названа дата выпуска и цена первого смартбука на платформе NVIDIA Tegra:

    09:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 июня):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 22 по 28 июня 2009 года):

    08:30

    AMD готовит смену флагмана в линейке процессоров для настольных систем:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 22 по 28 июня 2009 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 22 по 28 июня 2009 года):

    08:00

    Philips оснащает монитор датчиком присутствия пользователя:

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018