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    27 июня 2009

    Intel готовит к выпуску четыре системные платы на наборе системной логики P55:

    19:04

    Новые наборы модулей памяти Patriot DDR3 ориентированы на использование с процессорами AMD Black Edition:

    18:33

    Утилиты: Архивариус 3000 v.4.21:

    17:10

    Интернет и сети: Total Network Inventory v.1.7:

    16:45

    Графика: WildBit Viewer v.5.5 Beta 1.0:

    16:20

    В июле оперативная память может подорожать:

    15:55

    Медиаплееры: Miro v.2.0.5:

    15:55

    Palm отчиталась за квартал и год — станет ли смартфон Pre билетом в будущее?:

    15:30

    Утилиты: GoodSync v.7.8.2.2:

    15:30

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.6.2:

    15:05

    Безопасность: Online Armor Free v.3.5.0.27:

    14:40

    Редакторы: RJ TextEd v.5.3.0:

    14:15

    Мультимедиа: DVD Flick v.1.3.0.7:

    13:50

    Медиаплееры: 1by1 v.1.68:

    13:25

    Утилиты: xStarter v.1.9.3.74:

    13:00

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8.3 Build 15728:

    12:35

    Новый MacBook Air не быстрее предшественника :

    12:23

    Настройщики: Vista Manager v.3.0.2:

    12:10

    Интернет и сети: SoftPerfect Network Scanner v.4.2.2:

    11:45

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.53 Build 1522 Beta:

    11:20

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.6.0.2.2:

    10:55

    Мультимедиа: Avidemux v.2.5.0:

    10:30

    Офисные приложения: EverNote v.3.1.0.1200:

    10:05

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.8.13:

    09:40

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicro модели JMB3XXX (SATA):

    09:15

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    08:50

    Обновление драйверов для WiFi-модулей RealTek (RTL8190/RTL8192E Wireless):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 июня):

    08:00

    Компактная камера Pentax Optio W80 хорошо защищена от ударов и воды:

    02:10

    Corsair выпускает новые высокопроизводительные накопители SSD ёмкостью 128 ГБ и 64 ГБ:

    00:16

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