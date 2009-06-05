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    5 июня 2009

    A-DATA демонстрирует SSD S592 и адаптер XPG 3,5", позволяющие достичь 1115 МБ/с :

    21:19

    Корпус для ПК Zalman MS1000 вмещает много накопителей :

    21:05

    NEC увеличивает экраны и меняет процессоры нетбуков LaVie Light:

    19:31

    «Читалка» электронных книг IAC Prodigy поддерживает разносторонние связи: EV-DO, HSPA, WiMAX и Wi-Fi:

    18:59

    Специальное покрытие корпусов ноутбуков ASUS улучшает не только внешний вид:

    18:30

    EVGA расширила ассортимент системных плат моделью X58 SLI LE : Плата X58 SLI LE (141-BL-E757-TR) стоит $239

    18:05

    ECS разгоняет GeForce GTS 250 до 815 МГц:

    17:43

    Coolermaster скрещивает блок питания и локальную сеть, не забывая о мышах для геймеров:

    17:29

    У Inno3D готова системная плата на платформе NVIDIA ION:

    16:58

    Zaward на Computex: вентиляторы Golf Fan Second Editon и система водяного охлаждения:

    16:50

    На Computex замечены первые системные платы с процессорными гнездами AMD G34:

    16:39

    Настройщики: Registry Mechanic v.8.0.0.902:

    16:30

    Silicon Power Armor A10 — HDD-накопитель, который проходит «военный» тест:

    16:12

    Чистильщики: CleanCenter v.2.5.2.2:

    16:05

    Настройщики: Vista Manager v.3.0.0:

    15:40

    Запись: Blindwrite Suite v.6.2.0.9:

    15:15

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.52:

    14:50

    Утилиты: Glary Utilities v.2.13.0.689:

    14:25

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.5.7.140 Beta:

    14:00

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.93:

    13:35

    «Шпионский снимок» 3D-карты AMD, поддерживающей DirectX 11 :

    13:10

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.51 Build 1509 Beta:

    13:10

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.7 Build 33:

    12:45

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.3.10:

    12:20

    Мультимедиа: JAlbum v.8.3.3:

    11:55

    Запись: VSO Inspector v.2.0.0.2:

    11:30

    Две находки Galaxy в конструкции 3D-карт: разъем mini-HDMI и раздельный кулер:

    11:10

    Графика: Photobie v.6.0:

    11:05

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.1.0 Build 1250:

    10:40

    CyberPower уже предлагает процессор Core i7 975 в составе «ядовитых зубов»:

    10:15

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.06.03:

    10:15

    Утилиты: ClickyMouse v.7.3.5:

    09:50

    Утилиты: Perfect Keyboard v.7.3.5:

    09:25

    Мультимедиа: Reaper v.3.01:

    09:05

    Диагностика: DVDInfoPro v.6.123:

    08:45

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    08:30

    Patriot Viper II Extreme Performance — быстрые наборы модулей памяти DDR3 для игровых систем:

    08:30

    Неофициальные драйверы для звука от C-Media:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 июня):

    08:00

    Zalman показала на Computex новые кулеры:

    08:00

    Antec выпускает корпус ISK 300-65 для систем Mini-ITX:

    03:43

    GPU AMD следующего поколения будет выпускать GlobalFoundries :

    01:00

    Дизайнерские USB-хабы LaCie помогут удобно подключить и запитать периферию:

    00:15

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