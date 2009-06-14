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    14 июня 2009

    Специалисты Cypress создали первый в мире CMOS-сенсор с задней подсветкой для спутников: Датчик изображения защищен от космического излучения и позволит делать детальные снимки космических объектов

    23:27

    PhotoFast использует контроллер RAID и 256 МБ кэш-памяти для увеличения скорости SSD:

    21:12

    Averatec D1200 — моноблочный домашний ПК с поддержкой Full HD:

    20:05

    «Утечка» на сайте Nikon подтверждает скорый выход новой зеркальной камеры?:

    10:50

    Камера Exilim EX-H10 — первый «сверхкомпактный ультразум» в активе Casio :

    10:00

    PNY расширила ассортимент скоростными SSD High Speed Optima:

    09:36

    LG увеличила контрастность монитора до 2000000:1:

    09:15

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