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    1 июня 2009

    Apple продлила гарантию на MacBook Pro с GeForce 8600M :

    23:30

    Sony обновляет мини-ноутбуки VAIO P:

    21:30

    Super Talent RAIDDrive Workstation: 6 ТБ и скорость обмена данными свыше 1 ГБ/с:

    21:14

    Подробнее о первых в мире шестиядерных CPU для систем с 2, 4 и 8 процессорными гнездами:

    21:00

    ECS готовит три нетбука и два компьютера класса All-in-One :

    20:48

    Super Talent выпускает самый быстрый SSD для ASUS Eee PC:

    20:30

    Sparkle оснастила разогнанную 3D-карту GeForce GTX 285 Plus нестандартным кулером :

    20:18

    Plastic Logic e-book получает поддержку 3G:

    20:05

    AMD выпускает процессоры Istanbul почти на полгода раньше срока: Энергетическая эффективность AMD Opteron повышена на треть

    20:00

    Восстановление данных: GetDataBack v.3.69:

    17:45

    Безопасность: Vista Firewall Control v.2.5:

    17:20

    Чистильщики: Baku v.3.7.3437:

    16:55

    Подробности о процессорах Intel Core i7 950 и 975 Extreme:

    16:45

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.90:

    16:30

    Антивирусы: ThreatFire v.4.5.0.14:

    16:05

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.2 (30/05/2009):

    15:40

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.5.5:

    15:15

    Кодеки: Codec v.8.3j:

    14:50

    Запись: CopyToDVD v.4.2.2.24:

    14:25

    Чистильщики: Total Uninstall v.5.41:

    14:00

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.60.2:

    13:35

    Утилиты: Winstep Xtreme v.9.5:

    13:10

    Редакторы: RJ TextEd v.5.2.3:

    12:45

    Каталогизаторы: MediaMan v.3.0 Build 1034:

    12:20

    Графика: TKexe Kalendar v.1.0.9.8:

    11:55

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.51 Build 1508 Beta:

    11:30

    Дебютировал графический процессор AMD с 512 МБ встроенной памяти GDDR3: AMD утраивает производительность графического процессора для встраиваемых систем

    11:11

    Интернет и сети: FlashGot v.1.1.9:

    11:05

    Графика: Blender v.2.49:

    10:40

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.2.7.2с:

    10:15

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.8.06:

    09:50

    Kingston скоро предложит активный кулер для модулей памяти HyperX:

    09:30

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.02.1756 Beta:

    09:25

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    09:05

    Четыре «башни»: серия игровых корпусов Lancool DragonLord «K»:

    09:00

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetXtreme II:

    08:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 июня):

    08:30

    MSI оснащает игровой ноутбук 1 ГБ видеопамяти и портом HDMI:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 25 по 31 мая 2009 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 25 по 31 мая 2009 года):

    08:00

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