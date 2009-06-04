  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    4 июня 2009

    GlobalFoundries продемонстрировала пластину с чипами, изготовленными по нормам 28 нм:

    23:35

    SanDisk предлагает расширять память нетбуков карточками Netbook SDHC:

    20:42

    EVGA готовит линейку системных плат на чипсете P55 с поддержкой SLI:

    20:20

    Mio Litepad N1210 — полку мини-ноутбуков на платформе AMD Yukon прибыло:

    19:15

    Монитор NEC CRV43 — 43 дюйма по кривой диагонали:

    18:55

    Настройщики: X-Setup Pro v.9.2.100:

    16:05

    Графика: Firegraphic XP v.10.0.0.1006:

    15:40

    Утилиты: Weather Watcher v.5.6.5.1:

    15:15

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8.3 Build 15571 Beta:

    14:50

    ASUS хочет использовать NVIDIA ION в компьютерах семейства Eee:

    14:30

    Мониторинг трафика: BWMeter v.4.3.6:

    14:25

    AMD начала поставки двухъядерных процессоров Athlon Neo:

    14:01

    Утилиты: EarthView v.3.10.9:

    14:00

    Медиаплееры: QT Lite v.2.9.0:

    13:35

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.8.7:

    13:10

    Первые снимки кулера для 3D-карт Thermalright Spitfire:

    12:57

    Чистильщики: AML Free Registry Cleaner v.4.18:

    12:45

    Telegent и Topstar показали нетбук и моноблочный ПК со встроенными гибридными TV-тюнерами:

    12:21

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.39:

    12:20

    Интернет и сети: Performance Monitoring Protocol v.9.4.1:

    11:55

    Представлен референсный дизайн MID нового поколения: поддержка HD-видео и web-приложений:

    11:33

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.4.29:

    11:30

    Медиаплееры: Apple iTunes v.8.2.0.23:

    11:05

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.09.06.01:

    10:40

    Samsung показывает новые разработки в области LCD на выставке Display Week 2009: В экспозицию вошли сверхтонкие панели со сверхнизким энергопотреблением и другие интересные изделия

    10:39

    Qualcomm повышает частоту процессора для смартфонов и смартбуков до 1,3 ГГц:

    10:21

    Настройщики: System Mechanic v.8.5.6.15:

    10:15

    Intel выпустила девять процессоров, включая Core i7 950 и 975 Extreme Edition:

    09:54

    Виртуальные машины: VMware Workstation v.6.5.2 Build 156735:

    09:50

    Системные платы на чипсете Intel P55 будут поддерживать SLI?:

    09:25

    Утилиты: VistaGlazz v.1.2:

    09:25

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.2.90:

    09:05

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.6.3.0.1 Build 0601:

    08:45

    Antec разнообразит ассортимент корпусов для ПК бюджетной игровой моделью:

    08:35

    Обновление прошивок для HDD-дисков Samsung:

    08:30

    Неофициальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    08:15

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.72:

    08:00

    ASUS готовит нетбук 1101HA: 11 дюймов экрана и 11 часов автономности:

    08:00

    GlacialTech на Computex: кулеры для процессоров и корпуса для создания HTPC:

    03:29

    Gigabyte оснащает Radeon HD 4770 пассивным кулером и 1 ГБ памяти:

    02:05

    Кулер Thermalright T-Rad² обзаводится поддержкой карт серии GTX200:

    01:20

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018