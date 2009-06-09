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    9 июня 2009

    iPhone OS 3 будет доступна 17 июня :

    22:32

    Выпуск Snow Leopard состоится в сентябре :

    21:47

    Новые MacBook Air получили более быстрые процессоры и сниженную цену :

    21:18

    Ember говорит о выпуске самых быстрых микросхем ZigBee: Однокристальные системы EM300 стали первыми на 32-разрядном ARM-процессоре Cortex-M3

    20:50

    Galaxy предлагает новый разогнанный вариант GeForce GTX 260:

    18:30

    Fusion-io привлекает внимание к выпуску очень быстрого SSD, используя имя Fatal1ty:

    18:15

    Мультимедиа: Konvertor v.3.71.10:

    18:10

    Диспетчеры закачек: Net Transport v.2.85:

    17:45

    Установщики: NSIS v.2.45:

    17:20

    Настройщики: DTweak v.4.5:

    16:55

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.4.51:

    16:30

    Антивирусы: a-squared Anti-Malware Personal Edition v.4.5.0.13:

    16:30

    Утилиты: Cfont Pro v.3.8.0.30:

    16:05

    Графика: AvancePaint v.5.0:

    15:40

    Медиаплееры: Xion v.1.0.117 Beta:

    15:15

    Утилиты: ClickyMouse v.7.3.7:

    14:50

    Утилиты: Perfect Keyboard v.7.3.7:

    14:25

    Утилиты: Macro ToolsWorks v.7.3.7:

    14:00

    Конвертеры: Any Video Converter v.2.75:

    13:35

    Мультимедиа: LameXP v.3.10 Hotfix 1:

    13:10

    AMD готовит «убийцу» Intel Atom и не верит в будущее нетбуков:

    13:07

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2009 v.1.2:

    12:45

    Rambus отказывается от обвинений в адрес NVIDIA, но лишь частично: Тактический ход: отказ от части обвинений упростит расследование?

    12:44

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 08\06\2009:

    12:20

    Исследователи создали недорогую гибкую память :

    12:08

    Графика: FastStone Image Viewer v.3.9 Final:

    11:55

    На октябрь Acer планирует выпуск ноутбука с 3D-дисплеем:

    11:54

    Алюминиевые MacBook 13” получили «фамилию» Pro :

    11:33

    У интерфейса HDMI появляются конкуренты:

    11:32

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.86 Build 4187:

    11:30

    Эмуляторы: MAME v.0.132s:

    11:05

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.2 (09/06/2009):

    10:40

    Apple выпустила новые MacBook Pro 15 и 17” :

    10:38

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.60.4:

    10:15

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.5.7.140:

    09:50

    Кодеки: Codec v.8.3l:

    09:25

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.2.0.0 Beta:

    09:05

    Samsung пополняет ассортимент двумя широкоэкранными мониторами серии Touch of Color:

    09:00

    Чистильщики: CleanCenter v.2.5.3.3:

    08:45

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.2.7.3:

    08:30

    OCZ готовит еще один DIY-ноутбук с 17-дюймовым экраном:

    08:30

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых карт и контроллеров Intel:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 июня):

    08:00

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