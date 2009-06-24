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    24 июня 2009

    Apple обновила Finul Cut Pro и внутреннее ПО базовых станций AirPort :

    19:50

    HTC Hero - первый в мире коммуникатор на основе платформы Android с индивидуальным пользовательским интерфейсом:

    17:07

    Бета-версия антивирус Dr.Web для Kerio MailServer:

    15:55

    Утилиты: PDF-XChange Viewer v.2.042:

    15:30

    Интернет и сети: MDaemon v.10.1.0:

    15:05

    Медиаплееры: Evil Player v.1.30:

    14:40

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.26.1006:

    14:15

    Блок питания Nexus RX-1K — тихий киловатт мощности с модульными кабелями:

    13:52

    Настройщики: DTweak v.4.6:

    13:50

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.4.4:

    13:25

    Samsung Electronics и Numonyx объединяют усилия по разработке памяти PRAM:

    13:21

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.06.23:

    13:00

    С картами М-серии Matrox можно подключить до 8 мониторов по интерфейсу DisplayPort:

    12:53

    Intel и Nokia объединяются для разработки новой мобильной платформы :

    12:39

    Блоки питания Corsair HX750W и HX850W эффективнее, чем говорит производитель:

    12:38

    Утилиты: Spytech SpyAgent v.6.50:

    12:35

    Преемник зеркальной камеры Nikon D60 выйдет в начале августа?:

    12:13

    Утилиты: TeraCopy v.2.0:

    12:10

    Резервное копирование: JaBack v.8.24:

    11:45

    USB U-Tube i-Speaker — стереофоническая «подковка»:

    11:30

    Почтовые клиенты и фильтры: Portable Thunderbird v.2.0.0.22:

    11:20

    Predator GT — быстрые SSD-накопители емкостью 64 и 128 ГБ:

    11:10

    Rambus продемонстрировала энергетическую эффективность самой быстрой памяти в мире: Память XDR с пропускной способностью 7,2 Гбит/с потребляет на 40% меньше энергии, чем GDDR5

    11:01

    Дефрагментаторы: Defraggler v.1.11.148:

    10:55

    Файловые обменники: BitComet v.1.13:

    10:30

    Диагностика: HWiNFO32 v.3.00:

    10:05

    Серия Buffalo RUF2-PS пополняется 16-ГБ миниатюрной «флэшкой»:

    09:48

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B9.0421.1:

    09:40

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.6.0 Build 1010 rev 2:

    09:15

    Samsung предлагает компактные и быстрые SSD для нетбуков:

    09:00

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:50

    Официальные WHQL-драйверы ForceWare v.186.18 для видеокарт NVIDIA:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 июня):

    08:00

    Разработка Gigle обеспечивает передачу HD-видео по домашней электропроводке:

    08:00

    IBM сохранила за собой суперкомпьютерный Олимп: Десятый раз подряд суперкомпьютер, созданный в IBM, возглавляет список TOP500

    07:00

    Представлен первый 32-разрядный RISC-процессор, разработанный в Индии:

    00:33

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