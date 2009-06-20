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    20 июня 2009

    Seagate увеличивает объем портативного HDD FreeAgent Go до 640 ГБ:

    22:28

    Новые мониторы Acer потребляют меньше энергии :

    22:16

    Интернет и сети: Roboform2Go v.6.9.95:

    15:30

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.9.95:

    15:05

    PowerColor открыла серию «зеленых» 3D-карт Go! Green:

    15:02

    Мультимедиа: Reaper v.3.04:

    14:40

    Утилиты: GoodSync v.7.8.0:

    14:15

    Системная плата ASRock X58 Extreme скоро составит компанию моделям SuperComputer и Deluxe:

    14:12

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.6.1:

    13:50

    Редакторы: Arachnophilia v.5.4 Build 2377:

    13:25

    TSMC освоит нормы 28 нм в начале 2010 года:

    13:19

    USB-накопители Silicon Power Touch 850 Crystal Disk: блеск металла и хрусталя:

    13:00

    Софт для сотовых: Floola v.5.2:

    13:00

    Shuttle начинает поставки набора для сборки мини-ПК на процессорах AMD AM3:

    12:47

    Графика: Blender v.2.49a:

    12:35

    GlobalFoundries делится достижениями в технологии HKMG:

    12:25

    Редакторы: Amaya v.11.2 Pre4:

    12:10

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 99:

    11:45

    Настройщики: Super Utilities v.9.5:

    11:20

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2009 v.1.4:

    10:55

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.9.35:

    10:30

    Утилиты: Foxit Reader v.3.0 Build 1817:

    10:05

    Конвертеры: PSP Video 9 v.4.08:

    09:40

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.6.0 Build 1010:

    09:15

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.02.1771 Beta:

    08:50

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 июня):

    08:00

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