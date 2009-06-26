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    26 июня 2009

    Набор SA76G2 стал основой для готового мини-ПК Shuttle:

    20:01

    NVIDIA напоминает и советует игрокам: обновляйте GPU, а не CPU:

    17:57

    ASUS G51 и G60 — два игровых ноутбука с «мех»-дизайном:

    17:05

    Графика: VSO Image Resizer v.2.2.0.4c:

    16:55

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.6.13.178:

    16:30

    Графика: HyperSnap-DX v.6.61.02:

    16:05

    Диагностика: Belarc Advisor v.8.1.2.0:

    15:40

    Мини-клавиатура обзавелась дюжиной горячих клавиш:

    15:23

    Антивирусы: a-squared Anti-Malware Personal Edition v.4.5.0.2:

    15:15

    Настройщики: xpy v.1.0.0 Beta 3.1:

    14:50

    Gateway делает в новых ПК ставку на малые габариты:

    14:39

    Утилиты: ASAP Utilities v.4.5.3:

    14:25

    Чистильщики: CCleaner Portable v.2.21:

    14:00

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 100:

    13:35

    Нехватка миниатюрных винчестеров может помешать продвижению тонких ноутбуков:

    13:24

    Интернет и сети: TeamViewer v.4.1 Build 6320:

    13:10

    Pioneer DVR-XD09J — тонкий пишущий DVD-привод с питанием от USB :

    12:49

    Microsoft: новые версии IntelliPoint 7.0 и IntelliType Pro 7.0:

    12:45

    Scythe Setsugen — компактный альтернативный кулер для видеокарт GeForce GTX 2x0 и не только:

    12:32

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.5.2 Build 6929:

    12:20

    GeForce GTX 280M? Дайте два — ноутбук Novatech X1 оснащен парой самых быстрых мобильных GPU NVIDIA:

    12:03

    Утилиты: Driver Genius Professional v.9.0.0.178:

    11:55

    Digital Rosetta Stone — память, способная хранить информацию до 1000 лет?:

    11:49

    Утилиты: Advanced SystemCare 3 v.3.3.3:

    11:30

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.5 Build 2479 Beta:

    11:05

    Акустическая система Altec Lansing Expressionist PLUS FX3021 — трио усеченных конусов:

    10:44

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.6.12:

    10:40

    Конструкторы «зеленой» 3D-карты Galaxy GeForce 9600 GT LP не стали отказываться от вентилятора:

    10:20

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.40:

    10:15

    Чистильщики: CCleaner v.2.21:

    09:50

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8.1:

    09:25

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.27 Build 238:

    09:05

    Kodak делает фоторамку автономной :

    09:00

    Неофициальные драйверы для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    08:45

    Новые драйверы для тачпадов Synaptics:

    08:30

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8187S Wireless и RTL8191SE 802.11n):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 июня):

    08:00

    Shuttle предлагает набор для сборки моноблочного ПК на двухъядерном процессоре Intel Atom:

    08:00

    Тонкий ноутбук Lenovo ThinkPad T400s оснащен портами USB/eSATA и DisplayPort:

    07:00

    Aspire AS5536, AS7735Z и AS5739G: трио недорогих мультимедийных ноутбуков Acer:

    01:14

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