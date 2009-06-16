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    16 июня 2009

    WD начинает поставки SSD:

    21:42

    Cosina выпустила светосильный объектив Voigtländer Nokton 50mm F1.1:

    18:46

    IDT предлагает первое в мире решение для подключения нескольких мониторов к интерфейсу DisplayPort:

    18:10

    HP добавляет в ноутбук немного моря и неба:

    17:53

    EVGA выпускает водоблок для системных плат X58 Classified:

    17:38

    «Флэшки для королевы» Elecom Reine:

    17:01

    В App Store появился офисный пакет Documents To Go :

    16:03

    Новый внешний жесткий диск класса Hi-End — Verbatim Turbo Executive 500 ГБ:

    15:17

    Графика: WildBit Viewer v.5.5 Alpha 6.0:

    15:05

    Файловые обменники: BitSpirit v.3.5.0.275:

    14:40

    Настройщики: phpMyAdmin v.3.2.0:

    14:15

    AMD использует RV790, как основу для 3D-ускорителя Radeon HD 4790:

    14:00

    Утилиты: TrueCrypt v.6.2a:

    13:50

    Графика: HyperSnap-DX v.6.60.01:

    13:25

    ASRock выбрала платформу NVIDIA ION для ноутбука Multibook G22:

    13:20

    Чистильщики: Total Uninstall v.5.42:

    13:00

    Чистильщики: Baku v.3.7.3453:

    12:35

    Новые геймерские гарнитуры Verbatim:

    12:17

    Софт для сотовых: Nokia PC Suite v.7.1.30.8:

    12:10

    Первые снимки системных плат Foxconn P55 Inferno Katana и P55A:

    12:02

    Редакторы: AkelPad v.4.2.4:

    11:45

    Apple обновила Java для Mac OS X :

    11:34

    Графика: Firegraphic XP v.10.0.0.1006 (Updated):

    11:20

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.6.6.4.3:

    10:55

    Новые MacBook Pro имеют медленный интерфейс SATA :

    10:42

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8 PR10:

    10:30

    Названа цена 3D-карты ASUS GeForce GTX 295 MARS Limited Edition и она пугает :

    10:20

    Резервное копирование: Acronis True Image 2009 v.12.9788:

    10:05

    Производители не хотят поставлять панели для CULV-ноутбуков: Ноутбуки на платформе CULV сменят обычные модели, если этому не помешают производители ЖК-панелей

    09:50

    Графика: VSO Image Resizer v.2.2.0.1:

    09:40

    Kingston Technology первой выпускает USB-накопитель объемом 128 ГБ: Модель DataTraveler 200 обеспечивает парольную защиту информации

    09:30

    Настройщики: DSL Speed v.4.8:

    09:15

    Интернет и сети: FlashGot v.1.1.9.4:

    08:50

    Официальные драйверы AMD Catalyst v.9.6:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 июня):

    08:00

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