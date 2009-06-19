  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    19 июня 2009

    Cooler Master: новый корпус Sileo 500 KKR3:

    17:27

    Apple обновила утилиту для корпоративного конфигурирования iPhone :

    16:11

    Princeton PNC-4UTN — USB-хаб с подключением к серверу по интерфейсу Ethernet:

    14:54

    CyberPower ставит в ноутбук процессоры Intel Core i7 и экран WUXGA:

    13:58

    Sigma представила первый объектив с оптическим стабилизатором для камер Pentax и Sony: Теперь объектив 18-250mm F3.5-6.3 DC OS HSM доступен в вариантах для камер Canon, Nikon, Pentax и Sony

    13:40

    Универсальный мобильный адаптер питания для путешественников Cooler Master SNA 95:

    13:37

    Медиаплееры: Songbird v.1.2.0:

    13:25

    Утилиты: DeviceLock v.6.4 Build 20693:

    13:00

    Контрактные цены на DDR3 продолжают расти, говорит DRAMeXchange:

    12:45

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.4.62:

    12:35

    Scythe Slip Stream — очень тонкие вентиляторы диаметром 120 мм:

    12:27

    Утилиты: 1st Security Agent v.9.2:

    12:10

    Детям до двенадцати: Disney и ASUS анонсировали детский нетбук:

    12:09

    Файловые обменники: BitComet 2009.06.18:

    11:45

    ECS готовит «самую быструю» карту на GeForce GTS 250 — версию Black Edition :

    11:20

    Утилиты: Pdf995 v.9.2:

    11:20

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.4.31:

    10:55

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.6.1 Beta:

    10:30

    Intel «приговорила» очередные CPU и подтвердила отказ от выпуска Havendale?:

    10:23

    Восстановление данных: R-Studio v.4.6 Build 128037:

    10:05

    PhotoFast анонсирует карты SDHC Class 10 объемом до 32 ГБ:

    09:55

    Графика: VSO Image Resizer v.2.2.0.4:

    09:40

    Почтовые клиенты и фильтры: MailWasher v.6.5.1:

    09:15

    Мультимедиа: LameXP v.3.11:

    08:50

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.39:

    08:25

    Новые неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:00

    Thermaltake Midi-Tower Element G — хорошо проветриваемый корпус:

    02:55

    По мнению главы Transcend цены на память DRAM поднимутся до $2 :

    01:22

    Super Talent MasterDrive SX — три новых SSD с 128-МБ буфером:

    00:33

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018