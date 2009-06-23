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    23 июня 2009

    Первое приложение для iPhone преодолело отметку в 1 млн. проданных копий :

    23:22

    Apple увеличила скорость контролера SATA в новых MacBook Pro :

    21:47

    Zotac удваивает объем памяти 3D-карты GeForce GTX275 и комплектует ее симулятором автогонок:

    21:10

    Corsair уменьшает объем SSD до 32 ГБ:

    20:08

    OCZ начинает продажи клавиатуры с OLED-клавишами:

    19:11

    Началось бета-тестирование Антивируса Касперского 6.0 для Linux File Server:

    19:00

    Процессоры Intel популярны в суперкомпьютерах, но не в самых быстрых:

    18:49

    Lenovo намекает на дату фактического выхода платформы Calpella на рынок:

    18:23

    Почтовые клиенты и фильтры: CheckMail v.5.1.5:

    18:10

    Графика: HyperSnap-DX v.6.61.01:

    17:45

    Запись: NeroLINUX v.3.5.3.1:

    17:20

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.97 Build 622:

    16:55

    EIZO FlexScan SX2462W — 24" монитор с разъемом Display Port:

    16:45

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.17:

    16:30

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.8.71:

    16:05

    Запись: CopyToDVD v.4.2.2.25:

    15:40

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.58:

    15:15

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.9 Build 2584:

    14:50

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.6.0.1.9 Beta:

    14:25

    Утилиты: EarthView v.3.10.10:

    14:00

    Gateway LT3100 — нетбук на платформе AMD с экраном размером 11,6 дюйма:

    13:48

    Антивирусы: ThreatFire v.4.5.0.24:

    13:35

    AUO начнет поставки цветной «электронной бумаги» в 2012 году:

    13:14

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.2.0.2 Beta:

    13:10

    Графен может заменить медь в микросхемах будущего:

    13:00

    Интернет и сети: SeaMonkey v.1.1.17:

    12:45

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.3.6.7:

    12:20

    В семействе внешних накопителей Seagate BlackArmor — тройное пополнение:

    12:07

    Интернет и сети: FlashGot v.1.1.9.6:

    11:55

    LG представила первый модем для связи поколения 4G, работающий на скорости до 100 Мбит/с:

    11:54

    Samsung и Toshiba обновили соглашение о взаимном лицензировании технологий NAND:

    11:50

    Утилиты: Executor v.1.53.2.093:

    11:30

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.2.0.0.22:

    11:05

    Kingston выпустила трехканальные наборы модулей памяти HyperX DDR3-1600 МГц с радиаторами T1:

    10:45

    Утилиты: Advanced SystemCare 3 v.3.3.2:

    10:40

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.1 Build 4450:

    10:15

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.6.6.4.7:

    09:50

    Медиаплееры: Evil Player v.1.29:

    09:25

    Редакторы: Notepad2 v.3.1.21:

    09:05

    Walton Chaintech оснастила USB-накопитель интерфейсом eSATA:

    09:00

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (22.06.2009):

    08:45

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8187B Wireless):

    08:30

    Новая версия драйверов для Flash Media-контроллеров JMicro модели JMB38X:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 июня):

    08:00

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