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    1 августа 2009

    Обновление iPhone OS 3.0.1 устраняет SMS-уязвимость :

    23:43

    Acer выпускает нового, более мощного «хищника» — Aspire G «Predator»:

    23:00

    TSMC удалось побороть проблемы 40-нанометровой технологии:

    16:00

    Редакторы: WinHex v.15.4:

    15:30

    Общение в сети: ooVoo v.2.2.0.77:

    15:05

    В камере Panasonic Lumix DMC-ZR1 впервые в мире используются линзы толщиной 0,3 мм:

    15:00

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.7.2 Beta:

    14:40

    Утилиты: HotKeyz v.2.7.5.0:

    14:15

    Первые сведения о системных платах ASRock на чипсете 785G:

    14:00

    Утилиты: EarthView v.3.10.12:

    13:50

    Мониторинг трафика: BWMeter v.5.1.1:

    13:25

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.5 Build 2495:

    13:00

    Камера Panasonic Lumix DMC-FZ35 — «суперзум» с поддержкой HD-видео:

    13:00

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.4.61:

    12:35

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.4.66:

    12:10

    OCZ начинает продажу мощных блоков питания серии Z с высоким КПД:

    12:00

    Утилиты: GoodSync v.7.9.2:

    11:45

    Чистильщики: Final Uninstaller v.2.5.2:

    11:20

    AMD и HP предложили улучшить PCI Express 3.0:

    11:00

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8.3 Build 16010:

    10:55

    Настройщики: TweakVI 'Basic' Edition v.1.0 Build 1115:

    10:30

    Интернет и сети: TeamViewer v.4.1 Build 6467:

    10:05

    Новые модули памяти Micron на 75% меньше нагружают шину памяти:

    10:00

    Файловые обменники: BitComet v.1.14:

    09:40

    Медиаплееры: Miro v.2.5.2:

    09:15

    Фотогалерея дня: 3D-карта Radeon HD 4860 в разобранном виде:

    09:00

    Дефрагментаторы: JkDefrag GUI v.1.07:

    08:50

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 01\08\2009:

    08:25

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.4 (01/08/2009):

    08:00

    Intel оставит производителей нетбуков без процессоров Atom Z:

    08:00

    Названа дата выхода и цена Интернет-планшета CrunchPad с 12-дюймовым сенсорным экраном:

    02:45

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