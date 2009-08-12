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    12 августа 2009

    Apple выпустила новые драйверы трекпадов MacBook для Windows:

    23:04

    Microsoft обновила Remote Desktop Connection Client for Mac:

    21:50

    Появилось «лекарство» для дефектных SSD Intel:

    18:34

    Lian Li Tyr PC-X1000 — стильный и функциональный корпус с продуманным охлаждением:

    17:46

    Подтверждена работа процессора Intel Pentium E6500K на частоте 5 ГГц :

    17:38

    Каталогизаторы: Tag&Rename v.3.5.2:

    17:10

    Для своего первого MID компания Tainell выбрала платформу Intel:

    17:08

    Утилиты: SUMo v.2.6.3:

    16:45

    Интернет и сети: DU Meter v.4.14:

    16:20

    Apacer предлагает быстрые модули памяти DDR3 для серверов:

    16:01

    Веб-браузеры: Flock v.2.5.2:

    15:55

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.12 Build 013:

    15:30

    Общение в сети: AIM v.7.0.7.19 Beta 4:

    15:05

    Scythe заполняет пустые места системного блока мультифункциональными панелями:

    14:43

    Утилиты: doPDF v.6.3.307:

    14:40

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.3.0.0 Beta:

    14:15

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.08.11:

    13:50

    Графика: WildBit Viewer v.5.5:

    13:25

    Анонс коммуникатора RoverPC evo X8:

    13:07

    Утилиты: novaPDF v.6.4:

    13:00

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.3.0.7.2:

    12:35

    Настройщики: Vista Manager v.3.0.4:

    12:10

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.51.06:

    11:45

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8.4:

    11:20

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.6.6.5.3:

    10:55

    Мультимедиа: ChrisTV v.5.40:

    10:30

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.2.13:

    10:05

    Apple выпустила Safari 4.0.3:

    09:57

    Настройщики: Windows 7 Manager v.1.1.1:

    09:40

    Тестовое ПО: LinX v.0.6.2:

    09:15

    Энтузиасты легко превратили процессор AMD Sempron 140 в AMD Athlon II X2 :

    09:00

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:50

    SMART Modular Technologies увеличивает объем 2,5-дюймовых SSD до 256 ГБ:

    08:40

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    08:25

    MacBook Pro 15” получили опциональный антибликовый дисплей:

    08:10

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 августа):

    08:00

    Винчестеры объемом более 3 ТБ могут появиться в начале будущего года:

    08:00

    Шестиядерный процессор Gulftown будет совместим с чипсетом X58:

    07:00

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