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    27 августа 2009

    ASUS под брендом Eee будет выпускать и устройства e-book:

    22:15

    Архиваторы: UltimateZip v.5.0.1:

    15:05

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Monitor v.8.2:

    14:40

    Игровая мышь CM Storm Sentinel Advance — скоро в продаже:

    14:37

    Booklet 3G — не единственный сюрприз от Nokia, готовится также «смартбук» на процессоре ARM:

    14:35

    Модули памяти DDR3 компании Super Talent заметно «похудели» и стали более дружественными к природе:

    14:22

    Мультимедиа: Replay Music v.3.75:

    14:15

    OCZ Agility EX Series — доступные всем желающим SSD?:

    13:57

    Запись: Burn4Free v.4.8.0.0:

    13:50

    Почтовые клиенты и фильтры: CheckMail v.5.2.0:

    13:25

    Acer выпускает нет- и ноутбуки Aspire с поддержкой WiMAX:

    13:17

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.8.1 Build 2587:

    13:00

    Apple может изменить дизайн пластикового MacBook:

    12:56

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamButcher v.2.1p:

    12:35

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.6.0.110:

    12:10

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8.5:

    11:45

    Графика: High Quality Photo Resizer v.5.0:

    11:20

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (26.08.2009):

    10:55

    Интернет и сети: TeamViewer v.4.1 Build 6597:

    10:30

    Утилиты: Process Hacker v.1.5:

    10:05

    Кодеки: x264 Video Codec r1232:

    09:40

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.02.1823 Beta:

    09:15

    Диагностика: CPU-Z v.1.52.2:

    08:50

    Новые драйверы для RAID-контроллеров Marvell MV61xx:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 августа):

    08:00

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