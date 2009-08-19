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    19 августа 2009

    Ratoc перекидывает «мостик» из D-Sub в DVI и HDMI:

    23:46

    Игровая мышь CM Storm Sentinel Advance оснащена OLED-экраном и может менять вес:

    22:38

    MSI первой выпустит нетбуки на платформе Pine Trail-M, опережая график Intel?:

    20:22

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 106:

    18:35

    Антивирусы: Avast! v.4.8.1351:

    18:10

    Веб-браузер: Google Chrome v.4.0.201.1 Beta:

    17:45

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.5.5 Build 308:

    17:20

    Logitech: мыши, способные работать на стекле:

    16:57

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.2.1.2.45:

    16:55

    Утилиты: Glary Utilities v.2.15.0.738:

    16:30

    Утилиты: WinSnap v.3.1.1:

    16:05

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8.4 Build 16150:

    15:40

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    15:15

    Резервное копирование: JaBack v.8.25:

    14:50

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.77:

    14:25

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.77:

    14:25

    Утилиты: Ditto v.3.16.8:

    14:00

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.8.76:

    13:35

    Apple расследует случаи взрывов iPhone:

    13:27

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Monitor v.8.12:

    13:10

    Анонс нового руля Logitech G27:

    13:07

    Безопасность: a-squared (aІ) Free edition v.4.5.0.8:

    12:45

    В течение года Fujitsu запустит на Тайване производство цветных «электронных книг» :

    12:35

    Запись: Infra Recorder v.0.50:

    12:20

    Утилиты: GMER v.1.0.15.15077:

    11:55

    Apple обновила iPhoto ’09:

    11:52

    Утилиты: GoodSync v.7.9.6.6:

    11:30

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.08.17:

    11:05

    MSI представила моноблочный ПК Wind Top AE2200 с сенсорным экраном и поддержкой HD-видео:

    11:00

    Мультимедиа: Avidemux v.2.5.1 r5249 Final:

    10:40

    Архиваторы: 7-Zip v.9.06 Beta:

    10:15

    Ноутбук MSI EX628 на процессоре Core 2 Duo оснащен 16-дюймовым экраном:

    10:00

    Настройщики: NiBiTor v.5.2:

    09:50

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.0.0 Alpha 7:

    09:25

    Настройщики: RivaTuner v.2.24b:

    09:05

    Прочный и броский USB-накопитель Transcend JetFlash V70 подойдет для активного образа жизни:

    09:00

    Настройщики: SetFSB v.2.2.130.96:

    08:45

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.3.14:

    08:30

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.02.1815 Beta:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 августа):

    08:00

    TUL в сотрудничестве с Arctic Cooling выпускает 3D-карту VTX3D HD4870 :

    08:00

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