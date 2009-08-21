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    21 августа 2009

    Snow Leopard может быть выпущен уже 28 августа:

    16:17

    Чистильщики: Smarty Uninstaller Pro 2009 v.2.5.2:

    15:05

    Razer представила игровую мышь Naga и коврик Megasoma:

    15:00

    Xigmatek тоже готовит свои кулеры к появлению продуктов с новым процессорным разъемом:

    14:40

    Интернет и сети: Win32Whois v.0.9.14:

    14:40

    Lenovo представила два неттопа и один домашний сервер:

    14:22

    Диагностика: HDDLife for Notebooks v.3.1.167:

    14:15

    Дефрагментаторы: Vopt v.9.20:

    13:50

    Настройщики: TweakRAM v.6.5.08.20:

    13:25

    Безопасность: IObit Security 360 v.3.0 RC:

    13:00

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.7.6 Beta:

    12:35

    Резервное копирование: Handy Backup v.6.3.1:

    12:10

    Диагностика: Intel Processor Identification Utility v.4.2:

    11:45

    Утилиты: Process Hacker v.1.4:

    11:20

    Начались продажи CULV-ноутбука Dell Inspiron 11z по цене $399:

    11:20

    Веб-браузер: Google Chrome v.4.0.202.0 Beta:

    10:55

    FTP-клиенты: WinSCP v.4.23 Beta:

    10:30

    Телеканал «Первый Игровой» и iXBT.com запустили совместный проект:

    10:30

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.2.0.0.23:

    10:05

    Фото дня: 3D-карта AMD, поддерживающая DirectX 11:

    09:50

    Тестовые приложения: Geekbench v.2.1.4:

    09:40

    NVIDIA снова переименует свои GPU:

    09:21

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B9.0818.1:

    09:15

    ASUS объединяет 20-дюймовый дисплей и процессор Intel Atom:

    08:52

    Диагностика: PC Wizard 2009 v.1.90:

    08:50

    MESH Computers оснащает мини-ПК на платформе AMD приводами Blu-ray и тюнерами DVB-T:

    08:40

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 августа):

    08:00

    Ricoh CX2 — повседневная фотокамера с богатым творческим потенциалом:

    02:17

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