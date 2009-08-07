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    7 августа 2009

    Logitech представила пару игровых периферийных устройств: мышь G500 и гарнитуру G330: Logitech представила пару игровых периферийных устройств: мышь G500 и гарнитуру G330

    21:59

    Dell UltraSharp U2410 — 24" широкоформатный монитор на матрице IPS:

    21:31

    Apple обновила систему безопасности Mac OS X Tiger:

    20:16

    Плата VIA EPIA N700-10EW Nano-ITX не боится экстремальных температур:

    18:18

    Patriot Memory комплектует наборы памяти Viper II DDR2 программой Futuremark 3DMark Vantage:

    17:46

    FTP-клиенты: TurboFTP v.6.00 Build 735:

    16:30

    Настройщики: Game Accelerator v.9.0:

    16:05

    Спецификация PCI Express 3.0 немного задержится :

    16:00

    Безопасность: SmartFix Security Center 2009 v.6.0:

    15:40

    Настройщики: GameOS v.5.0:

    15:15

    Найден простой способ включить SLI на чипсетах Intel X38, X48 и P45 :

    15:00

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.4.70:

    14:50

    G.Skill Ripjaws — серия модулей памяти DDR3 для игроков:

    14:35

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 07\08\2009:

    14:25

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.4 (07/08/2009):

    14:00

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.2.1.0 Beta:

    13:35

    Мультимедиа: J. River Media Center v.14.0.46:

    13:10

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.7.3 Beta:

    12:45

    Фотогалерея дня: процессор Intel Core i5 750, купленный в розницу за месяц до официальной премьеры:

    12:41

    Toshiba анонсировала поставки 43-нанометровых SSD:

    12:29

    Утилиты: Volumouse v.1.72:

    12:20

    Резервное копирование: Backup4all v.4.2 Build 152:

    11:55

    Запись: CopyToDVD v.4.2.2.30:

    11:30

    Buffalo ThumbDrive — едва заметное устройство «два в одном» с 16 ГБ ёмкости:

    11:28

    IDC: рынок процессоров для ПК приходит в себя; Intel слегка потеснила AMD:

    11:26

    HIS оснащает 3D-карту Radeon HD 4890 iCooler x4 кулером собственной разработки:

    11:05

    Интернет и сети: FeedDemon v.3.0.0.25 RC4:

    11:05

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.27.1002:

    10:40

    PowerColor PCS HD4770 — ускоритель с нестандартным кулером:

    10:38

    Утилиты: DriverMax v.5.2:

    10:15

    Безопасность: IObit Security 360 v.3.0 Beta:

    09:50

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.28 Build 241:

    09:25

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B9.0723.1:

    09:05

    Digi впервые в отрасли объединяет USB и COM в «удлинителе», использующем IP-сеть:

    09:00

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:45

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicro модели JMB36XX:

    08:30

    Объем внешних накопителей Clickfree для домашних пользователей увеличен до 2 ТБ:

    08:30

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых карт и контроллеров Intel:

    08:15

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:00

    Ассортимент NZXT пополнился недорогим корпусом для ПК Beta EVO:

    08:00

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