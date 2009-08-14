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    14 августа 2009

    Новые данные о 32-нанометровых процессорах Intel Clarkdale:

    19:30

    Google тестирует новый поисковый алгоритм:

    19:14

    Объем картриджа с магнитной лентой впервые превысил терабайт: Imation первой в мире выпустила картридж с магнитной лентой Ultrium LTO-5 объемом 1,6 ТБ

    17:12

    «Командирский» UMPC TAG TC-100 не боится почти ничего:

    15:58

    Процессоры Intel Lynnfield уже вовсю продаются на Тайване:

    14:45

    Файловые обменники: BitSpirit v.3.6.0.200:

    13:50

    Медиаплееры: ALLPlayer v.4.1.6.5:

    13:25

    Интернет и сети: TweakMASTER v.3.01 Build 2581:

    13:00

    Мультимедиа: Reaper v.3.1:

    12:35

    Почтовые клиенты и фильтры: Gpg4win v.2.0.0:

    12:10

    Чистильщики: WashAndGo v.11q:

    11:45

    AMD снизила цены на ряд процессоров Phenom II и Athlon II:

    11:25

    Apple выпустила Security Update 2009-004:

    11:24

    Почтовые клиенты и фильтры: OutlookAttachView v.1.10:

    11:20

    Corsair выпускает самый быстрый в мире USB-накопитель объемом 128 ГБ: Скорость чтения и записи Voyager GT 128 ГБ ограничена только возможностями шины USB 2.0

    11:05

    Мультимедиа: Soundbase 2009.08.13:

    10:55

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.55:

    10:30

    Mac OS X Snow Leopard получила новый установщик:

    10:20

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.3.0.4.9:

    10:05

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 105:

    09:40

    Apple обновила драйверы AirPort для MacBook и MacBook Pro :

    09:28

    Почтовые клиенты и фильтры: Sylpheed v.2.7.1:

    09:15

    Quirky DigiDude: брелок для ключей... и штатив для фотокамеры: Quirky выпустила брелок DigiDude, который можно превратить в штатив

    09:00

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.2.7:

    08:50

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 августа):

    08:00

    IM Flash Technology начнет выпуск чипов NAND плотностью 32 Гбит до конца года :

    08:00

    Lenovo IdeaPad U450p — легкий 14-дюймовый ноутбук за $799:

    07:00

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