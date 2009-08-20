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    20 августа 2009

    Apple обновила микропрограмму HDD новых MacBook Pro:

    22:17

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.64.1:

    17:35

    Общение в сети: Pidgin v.2.6.1:

    17:10

    Интернет и сети: NetSetMan v.2.6.0:

    16:45

    Архиваторы: Simplyzip v.1.1b74:

    16:20

    Мультимедиа: Drm-Removal v.3.8.8:

    15:55

    Утилиты: FileTypesMan v.1.42:

    15:30

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.1 Build 4492:

    15:05

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder HD v.2.06:

    14:40

    Архиваторы: WinRAR v.3.90:

    14:15

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.6 Build 2498 Beta:

    13:50

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.53 Build 1535:

    13:25

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.51.07:

    13:00

    Утилиты: WindowsGuard v.7.0.1:

    12:35

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.3.0.2 Beta:

    12:10

    Galaxy представила трио 3D-карт GeForce GTS 250 с кулером собственной разработки:

    12:05

    Intel убирает поддержку Braidwood из чипсета P57:

    11:50

    Интернет и сети: FeedDemon v.3.0.0.27 Pre-Release:

    11:45

    Утилиты: IE PassView v.1.16:

    11:20

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (18.08.2009):

    10:55

    Утилиты: Symantec LiveUpdate v.3.5.0.64:

    10:30

    Новые драйверы для тачпадов Synaptics:

    10:05

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Sony/Nec:

    09:40

    Новые драйверы для AHCI-контроллеров Marvell:

    09:15

    Noctua бесплатно раздает крепления для кулеров, обеспечивающие совместимость с Lynnfield:

    09:00

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:50

    Обновление драйверов для кард-ридеров O2Micro:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 августа):

    08:00

    Suzuki дебютирует на рынке нетбуков с не совсем обычной моделью :

    08:00

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