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    31 августа 2009

    Утилиты: GoodSync v.7.9.7:

    21:30

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.6.8:

    21:05

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.3.0.8.3:

    20:40

    Графика: Inkscape v.0.47 pre2:

    20:15

    Мультимедиа: Drm-Removal v.3.8.9:

    19:50

    Запись: Nero Burning Rom v.9.4.13.2d:

    19:25

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.8.0.193f:

    19:00

    Sharkoon Temptation — компактный, но хорошо охлаждаемый корпус для HTPC:

    18:57

    Настройщики: Ace Utilities v.5.1.0 Build 465 Final:

    18:35

    Интернет и сети: SmartSniff v.1.51:

    18:10

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.60.17.0:

    17:45

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5 Build 70:

    17:20

    AMD Opteron 2419 EE — первый 6-ядерный Istanbule с 40-Вт средним потреблением энергии:

    17:18

    Резервное копирование: Backup4all v.4.2 Build 156:

    16:55

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8.4 Build 16286 Stable:

    16:30

    Файловые обменники: Vuze v.4.2.0.8a:

    16:05

    Архиваторы: ExtractNow v.4.40.0.19 Beta:

    15:40

    Графика: Photoscape v.3.4:

    15:15

    Samsung представляет новые принтеры и МФУ :

    15:07

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.53 Build 1539:

    14:50

    GIGABYTE ставит эксперименты с GPU GeForce GTX 260, выпуская оверклокерские версии ускорителей:

    14:26

    Диагностика: EF Process Manager v.5.20:

    14:25

    Редакторы: Arachnophilia v.5.4 Build 2395:

    14:00

    XILENCE 450 W и 480 W — надёжные и стильные БП:

    13:43

    Lian Li PC-B25F — корпус с простым, но продуманным крепежом компонентов и отличной вентиляцией:

    13:35

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.4 (31/08/2009):

    13:35

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.2.5.2:

    13:10

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 31\08\2009:

    12:45

    Архиваторы: PeaZip v.2.7 Beta:

    12:20

    Чистильщики: CCleaner v.2.23:

    11:55

    NVIDIA покажет образцы GT300 уже в сентябре... и проведет ребрендинг, выдавая продукты на GT200 за решения на GT300?:

    11:35

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.0.0 RC1:

    11:30

    Thermolab BADA — большой универсальный CPU-кулер для AMD и Intel :

    11:05

    Тестовые приложения: Fraps v.2.9.9:

    11:05

    Утилиты: StatWin v.7.9.3:

    10:40

    Настройщики: GMABooster v.2.1a:

    10:15

    Диагностика: Active SMART v.2.8:

    09:50

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros :

    09:25

    Новая версия драйверов для Ethernet-контроллеров JMicro модели JMC25x/JMC26x:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 31 августа):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 24 по 30 августа 2009 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 24 по 30 августа 2009 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 24 по 30 августа 2009 года):

    08:00

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