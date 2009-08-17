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    17 августа 2009

    Adobe CS 5 для Mac будет работать только на процессорах Intel:

    22:39

    gg: пользователи Mac вскоре смогут играть на аренах Quake Live:

    21:57

    В Сети появились снимки прототипа iPod touch 3G:

    16:45

    Интернет и сети: UltraVNC v.1.0.6.5:

    16:45

    Графика: GIMP Portable v.2.6.7:

    16:20

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.3.0.1 Beta:

    15:55

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.4.63:

    15:30

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.4.72:

    15:05

    Чистильщики: CloneSpy v.2.41:

    14:40

    Восстановление данных: R-Studio v.5.0 Build 129012:

    14:15

    Фотографии коробочной версии Snow Leopard:

    14:04

    Утилиты: Metamorphose 2 v.0.6.2 Beta:

    13:50

    Медиаплееры: OrangeCD Player v.6.3.6:

    13:25

    Планшетный компьютер Apple может быть оснащен веб-камерой:

    13:16

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.4 (17/08/2009):

    13:00

    Мультимедиа: Reaper v.3.102:

    12:35

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.115:

    12:10

    Мультимедиа: Avidemux v.2.5.0 r5234:

    11:45

    Мультимедиа: MP3tag v.2.44:

    11:20

    Утилиты: XPize v.5.0 Beta 5:

    10:55

    Мультимедиа: aTunes v.1.13.3:

    10:30

    Microsoft выпустит Outlook for Mac и Office 2008 for Mac Business Edition:

    10:21

    Ученые IBM используют ДНК для создания миниатюрных «печатных плат»: Нанотехнология поможет уменьшить размеры, повысить быстродействие и энергетическую эффективность микросхем

    10:15

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.18:

    10:05

    ASUS AT3N7A-I — миниатюрная системная плата на платформе NVIDIA Ion с двухъядерным CPU:

    09:45

    Тестовое ПО: LinX v.0.6.2.1:

    09:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 августа):

    09:15

    Sony переходит на открытый формат электронных книг:

    09:00

    Все Firmware прошедшей недели (с 10 по 16 августа 2009 года):

    08:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 10 по 16 августа 2009 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 10 по 16 августа 2009 года):

    08:00

    Июль был хорош для многих производителей системных плат, но не для ECS:

    08:00

    Разработка Lucid обеспечивает системной плате MSI P55 Big Bang необычную возможность:

    07:00

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