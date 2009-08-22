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    22 августа 2009

    Медиаплееры: JetAudio v.7.5.4:

    15:30

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.8.32:

    15:05

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.6.7:

    14:40

    Мультимедиа: Soundbase 2009.08.21:

    14:15

    Общение в сети: AIM v.7.0.8.15 Beta 5:

    13:50

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    13:25

    Софт для сотовых: Floola v.5.3:

    13:00

    Sapphire тоже готовит собственную версию 3D-карты Radeon HD 4770:

    13:00

    Утилиты: 1st Security Agent v.9.21:

    12:35

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.15.10.0.1031:

    12:10

    Хорошо вентилируемый и вместительный корпус для ПК Thermaltake WingRS 301 удобно брать с собой :

    12:00

    Кодеки: x264 Video Codec r1217:

    11:45

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.2.5.1:

    11:20

    ASUS P7P55 WS SuperComputer — системная плата для рабочих станций с процессорным гнездом LGA 1156:

    11:00

    Виртуальные машины: VMware Workstation v.6.5.3 Build 185404:

    10:55

    Антивирусы: ThreatFire v.4.6.0.4 Beta:

    10:30

    Назван срок появления в продаже 3D-карт NVIDIA GeForce 210:

    10:30

    Интернет и сети: TeamViewer v.4.1 Build 6576:

    10:05

    Новые наборы модулей памяти Patriot Memory оптимизированы для систем на чипсете Intel P55:

    10:00

    Дефрагментаторы: Defraggler v.1.13.155:

    09:40

    Выпущен OpenOffice.org v.3.1.1 RC2:

    09:15

    HIS готовит к выпуску 3D-карту Radeon HD 4770 с кулером собственной разработки:

    09:00

    Менеджеры закачек: MOV Download Tool v.1.2.0:

    08:50

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.0.0 Alpha 8:

    08:25

    Официальные драйверы AMD Catalyst v.9.8:

    08:00

    Buffalo выпустила очень быстрые приводы Blu-ray:

    08:00

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