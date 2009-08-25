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    25 августа 2009

    Enermax Brick — «корпус-кирпич» под 2,5-дюймовые накопители:

    19:57

    PhotoFast G-Monster CFast Gen1 — очень быстрые карты Compact Flash для профессионалов:

    19:22

    Официально: Snow Leopard появися на прилавках 28 августа:

    18:16

    OCZ энтузиастам: 4-ГБ наборы модулей низковольтной DDR3-памяти для владельцев систем на Intel Р55:

    18:12

    Corsair Extreme Series X256 — быстрые SSD для энтузиастов:

    17:43

    Каталогизаторы: All My Movies v.5.5 Build 1286:

    16:45

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.9.5 (Stable):

    16:20

    Мультимедиа: ProgDVB v.6.12.1:

    15:55

    Дефрагментаторы: Vopt v.9.21:

    15:30

    Интернет и сети: NetSetMan v.2.6.1:

    15:05

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.117:

    14:40

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    14:15

    Графика: FuturixImager v.5.9.4:

    13:50

    Настройщики: Windows 7 Manager v.1.1.2:

    13:25

    Утилиты: Foxit Reader v.3.1 Build 0824:

    13:00

    Резервное копирование: FBackup v.4.2.155:

    12:35

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 25\08\2009:

    12:10

    Почтовые клиенты и фильтры: AD MailBox Manager v.2.6.1:

    11:45

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.2.7.1:

    11:20

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.2.92:

    10:55

    Apacer AE700/701 — внутренние кардридеры для работы с популярными типами флэш-карт:

    10:50

    Медиаплееры: QT Lite v.2.9.2:

    10:30

    Prolimatech «накроет» процессоры LGA 775/1156/1366 «большой тенью» — кулером Mega Shadow:

    10:19

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.0.0 Beta 1:

    10:05

    Новые драйверы для сетевых хранилищ Ximeta:

    09:40

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL8191SE/RTL8192SE 802.11n):

    09:15

    Mushkin анонсировала наборы модулей памяти DDR3 для платформы AMD AM3:

    08:57

    Официальные WHQL-драйверы ForceWare v.190.62 для видеокарт NVIDIA:

    08:50

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG и Sony/Nec:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 августа):

    08:00

    Hewlett Packard выпустила «свой» первый комбо-привод Blu-ray — BD240i:

    07:38

    Nokia Booklet 3G — нетбук с поддержкой мобильной связи третьего поколения:

    00:04

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