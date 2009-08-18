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    18 августа 2009

    AMD заняла больше половины рынка дискретных графических решений для ноутбуков: Спрос на мобильные решения серии ATI Mobility Radeon HD 4000 за квартал вырос на 87,27%

    22:22

    Apple выпустила дополнения к Final Cut Studio:

    21:13

    «Летать» на ПК приятнее с набором Logitech Flight System G940:

    15:50

    Verbatim оснастила портативные винчестеры жидкокристаллическим дисплеем:

    15:35

    ASRock будет комплектовать системные платы контроллером SATA-III в виде карты расширения:

    12:15

    GPU AMD RV870 будет иметь 384-разрядную шину памяти?:

    10:30

    MSI выпустит две системные платы на чипсете AMD 740G:

    10:10

    Модули памяти Mushkin Copperhead оснащены медными радиаторами :

    09:00

    Hyundai начала поставки недорогого монитора с поддержкой Full HD:

    08:00

    Внешний привод eTAU108 записывает оптические диски:

    01:50

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