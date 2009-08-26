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    26 августа 2009

    MSI U150 — первый нетбук на Intel Pine Trail? Но сперва выйдет Wind U210:

    21:01

    QNAP улучшает сетевое хранилище данных TS-809 Pro Turbo NAS:

    20:05

    Финальная версия Snow Leopard имеет номер сборки 10A432:

    19:21

    Apple обновила прошивку iPod nano 4G:

    18:42

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.56:

    15:30

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.08.25:

    15:05

    Антивирусы: AVIRA Removal Tool for Windows v.3.0.1.17:

    14:40

    Утилиты: FileTypesMan v.1.45:

    14:15

    Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech:

    13:50

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.5.6 Build 350:

    13:25

    Настройщики: xpy v.1.0.0:

    13:00

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.6 Build 2502 Beta:

    12:35

    Утилиты: DriverMax v.5.3:

    12:10

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.53 Build 1537:

    11:45

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.4 (26/08/2009):

    11:20

    ASUS EeeTop PC ET20/22 — пара ION-ных моноблоков для работы и развлечений:

    11:14

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.3.0.8.1:

    10:55

    Конвертеры: K-Lite Video Conversion Pack v.1.5.0:

    10:30

    Elecom выпускает не быстрые, но интересные SSD весом 8 граммов — nanoSSD:

    10:06

    Диагностика: HDD Temperature v.4.0.19:

    10:05

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.76:

    09:40

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    09:15

    3,4-ГГц модель Celeron E3900 пополнила план выпуска настольных CPU компании Intel :

    09:01

    Новая версия WHQL-драйверов для контроллеров JMicro модели JMB36XX:

    08:50

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG и Sony/Nec:

    08:25

    Apacer готовит быстрый SSD-накопитель — A7 Turbo:

    08:19

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 августа):

    08:00

    Nokia 3G Booklet — что внутри и почем — ТТХ и цена 3G-нетбука :

    00:04

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