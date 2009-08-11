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    11 августа 2009

    Apple одобрила push-уведомления для Gmail в iPhone:

    22:59

    Texas Instruments оказалось лидером среди производителей платформ для MID:

    21:09

    SMART Modular Technologies усилила 2,5-дюймовый SSD Xcel-10:

    20:34

    Электронная книга Astak Pocket Pro eBook дружит с форматом PDF:

    19:03

    Apple выпустит апдейт ПО для устранения проблем в работе HDD в MacBook Pro:

    18:37

    NVIDIA дает добро на использование SLI в платах на Intel P55 Express:

    18:05

    Hitachi начала поставки первых в отрасли HDD объемом 2 ТБ «корпоративного класса»: В модели Ultrastar A7K2000 большая емкость объединена с высоким быстродействием и надежностью

    17:37

    Выпущен очень быстрый SSD объемом 450 ГБ в виде карты PCI Express: Компания Dynamic Solutions International представила твердотельный накопитель DSI3020

    15:55

    Каталогизаторы: All My Movies v.5.5 Build 1285:

    15:55

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.86 Build 4263:

    15:30

    Мультимедиа: Konvertor v.3.72.1:

    15:05

    Настройщики: phpMyAdmin v.3.2.1:

    14:40

    Интернет и сети: Apache HTTP Server v.2.2.13:

    14:15

    Графика: Fotosizer v.1.25.0.414:

    13:50

    Пульт дистанционного управления Logitech Harmony 900:

    13:47

    Утилиты: FastCopy v.1.99r4:

    13:25

    Редакторы: AkelPad v.4.2.6:

    13:00

    Утилиты: GoodSync v.7.9.5:

    12:35

    Графика: Firegraphic XP v.10.0.0.1030:

    12:10

    Безопасность: WinLock v.5.0.3:

    11:45

    Мультимедиа: MP3tag v.2.43d Beta:

    11:20

    USB-накопитель Verbatim TUFF-CLIP «вооружен» карабином:

    11:00

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.5 Build 2496:

    10:55

    Настройщики: TweakRAM v.6.3.10.31:

    10:30

    Настройщики: Super Utilities v.9.6.18:

    10:05

    Компания HIS пополнит линейку 3D-ускорителей моделью Radeon HD 4850 iCooler IV:

    10:00

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder HD v.2.05:

    09:40

    Запись: Express Burn v.4.27:

    09:15

    Intel ответила на процессоры AMD Black Edition выпуском модели Pentium E6500K с разблокированным множителем:

    09:00

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.7 Build 37 Beta:

    08:50

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 104:

    08:25

    Диагностика: PC Wizard 2009 v.1.89:

    08:00

    Начались поставки емких и быстрых SSD Kingston Technology SSDNow V+:

    08:00

    GIGABYTE T1028X/G TouchNote — Tablet PC который лучше ещё свежей модели-предшественницы :

    07:43

    У Sapphire готовы новые модели 3D-карт с интерфейсом AGP:

    00:37

    GlacialTech Igloo 1050 — тихие кулеры для CPU Intel LGA 1156 (i5/i3) :

    00:25

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