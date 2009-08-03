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    3 августа 2009

    AOpen выпустила системную плату типоразмера mini-ITX на платформе NVIDIA:

    20:53

    Стали известны спецификации Sony Reader PRS-300 и PRS-600:

    20:51

    TUL оснащает 3D-карту PCS HD4890 2 ГБ памяти GDDR5:

    20:37

    Монитор HP Pavilion 2709m поддерживает видео высокой четкости с разрешением Full HD:

    20:20

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.111:

    17:45

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.1 Build 4486:

    17:20

    Медиаплееры: Xion v.1.0.119 Beta:

    16:55

    Первый взгляд на процессоры Intel Core i9:

    16:45

    Настройщики: xpy v.1.0.0 Beta 4:

    16:30

    Lian-Li PC-8N — компьютерный корпус из алюминия с хорошим охлаждением:

    16:26

    NVIDIA обещает 11-нанометровые GPU с тысячами потоковых процессоров к 2015 году:

    16:11

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.62.4:

    16:05

    Дефрагментаторы: MyDefrag v.4.1.2:

    15:40

    Графика: Fotosizer v.1.24.0.410:

    15:15

    Интернет и сети: Networx v.5.0:

    14:50

    Мультимедиа: FairStars CD Ripper v.1.29:

    14:25

    Утилиты: CleanMyPC Registry Cleaner v.4.23:

    14:00

    Волна ARM-смартбуков накроет рынок в четвертом квартале:

    13:39

    Настройщики: EnhanceMySe7en v.1.4:

    13:35

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.3.11:

    13:10

    Чистильщики: Baku v.4.1.3500:

    12:45

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    12:20

    Инфракрасный порт «разгонят» до 1 Гбит/с и используют в беспроводной версии USB:

    12:12

    Мультимедиа: LameXP v.3.12 RC1:

    11:55

    Настройщики: Windows 7 Manager v.1.1 Final:

    11:30

    Веб-браузер: Google Chrome v.3.0.196.3 Beta:

    11:05

    Elpida за месяц планирует утроить выпуск микросхем памяти DDR3:

    10:55

    Безопасность: Kerio WinRoute Firewall v.6.7.0:

    10:40

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.2.1.2.35:

    10:15

    Настройщики: AusLogics BoostSpeed v.4.5.14.255:

    09:50

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.2.5.0:

    09:25

    Настройщики: System Mechanic v.9.0.2.2:

    09:05

    Настройщики: SetFSB v.2.2.128.94:

    08:451

    Запись: VSO Inspector v.2.0.1.7:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 27 июля по 2 августа 2009 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 27 июля по 2 августа 2009 года):

    08:00

    Блок питания Topower Tiger мощностью 1200 Вт накормит самый прожорливый ПК:

    08:00

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