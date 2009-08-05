  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    5 августа 2009

    TSMC задержалась с освоением технологии HKMG?:

    20:00

    Новая версия кулера Arctic Cooling Freezer 7 Pro подходит к большему количеству процессоров:

    18:52

    BFG оснащает 3D-карты GeForce GTX 285 H2O+ и GeForce GTX 295 H2OC отдельной СВО:

    18:35

    Приемник Logitech Unifying обеспечивает подключение до шести периферийных устройств:

    15:38

    NVIDIA выпустила внешние профессиональные графические решения Quadro Plex:

    15:22

    Intel признала наличие дефекта в новых SSD и остановила поставки:

    15:03

    Компания Toshiba анонсировала самую быструю в мире карту памяти типа SDXC объемом 64 ГБ:

    12:57

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    12:35

    Чистильщики: Add/Remove Pro v.2.11:

    12:10

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.2.1.2.40:

    11:45

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.08.04:

    11:20

    Настройщики: XP-AntiSpy v.3.97-4 Beta:

    10:55

    Интернет и сети: Network Magic Basic v.5.5.09195.0:

    10:30

    Графика: WildBit Viewer v.5.5 RC 1.0:

    10:05

    EVGA расширила линию 3D-карт GTX 295 CO-OP двумя разогнанными моделями :

    10:00

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.5.4 Build 159:

    09:40

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.8.0.193:

    09:15

    Ассортимент Intel пополнился четырьмя процессорами Xeon:

    09:00

    Графика: Axialis IconWorkshop v.6.5.0:

    08:50

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.8.15:

    08:25

    Диагностика: CoreTemp v.0.99.5 Build 26:

    08:00

    ASUS готовит к выпуску системную плату M4A79XTD EVO на чипсете 790X :

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018