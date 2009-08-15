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    15 августа 2009

    Названа дата выхода платформы Intel Calpella и цены CPU: Core i7-920XM будет стоить больше $1000:

    20:12

    FTP-клиенты: SmartFTP v.3.0 Build 1036:

    18:00

    Кодеки: Koepi´s XviD Codec v.1.2.2:

    17:35

    Мультимедиа: YamiPod v.1.8:

    17:10

    Утилиты: Process Tamer v.2.11.01:

    16:45

    Медиаплееры: Media Player Classic v.6.4.9.1 Build 2009.07.06:

    16:20

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.08.14:

    15:55

    Утилиты: HotKeyz v.2.7.6.0:

    15:30

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.6.6:

    15:05

    Запись: CDBurnerXP v.4.2.5.1490:

    14:40

    Запись: FinalBurner Free v.2.13.0.164:

    14:15

    Утилиты: Vista Start Menu v.3.21:

    13:50

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5.1.69:

    13:25

    В сентябре KingSpec обещает выпустить SSD объемом 2 ТБ:

    13:22

    Мультимедиа: J. River Media Center v.14.0.50:

    13:00

    XFX тоже предложила новые 3D-карты для систем с шиной AGP:

    12:55

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (14.08.2009):

    12:35

    NVIDIA готовит новые наборы системной логики для платформы Intel?:

    12:33

    CD/DVD: CloneDVD2 v.2.9.2.5 Beta:

    12:10

    Графика: GIMP v.2.6.7:

    11:45

    Настройщики: System Mechanic v.9.0.3.3:

    11:20

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.7.5 Beta:

    10:55

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.15.10.0.1028:

    10:30

    Мультимедиа: LameXP v.3.12 RC6:

    10:05

    Thermaltake пополнилняет серию Pure Silence ISGC вентилятором ISGC Fan 8:

    10:00

    Кодеки: x264 Video Codec r1210:

    09:40

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 15\08\2009:

    09:15

    Club 3D анонсировала «зеленую серию» 3D-ускорителей:

    09:00

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.4 (15/08/2009):

    08:50

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.02.1810 Beta:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 августа):

    08:00

    Наушники Mionix Keid 20 запоминают форму ушей:

    08:00

    Spire представила универсальный кулер DualStar для процессоров Intel и AMD:

    07:00

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