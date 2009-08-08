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    8 августа 2009

    Графика: HyperSnap-DX v.6.61.04:

    14:15

    Файловые обменники: FrostWire v.4.18.1:

    13:50

    Восстановление данных: R-Studio v.5.0 Build 129011:

    13:25

    Кодеки: x264 Video Codec r1201:

    13:00

    Утилиты: GoodSync v.7.9.4:

    12:35

    Настройщики: Tweak-7 v.1.0 Build 1004:

    12:10

    Утилиты: AceMoney v.3.17:

    11:45

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.54:

    11:20

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.3.0.7.1c:

    10:55

    Резервное копирование: FBackup v.4.2.153:

    10:30

    Утилиты: GMER v.1.0.15.15020:

    10:05

    Диагностика: Rainmeter v.1.0:

    09:40

    Настройщики: jv16 PowerTools 2009 v.1.9.0.590:

    09:15

    Диагностика: HWiNFO v.5.3.0:

    08:50

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:25

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:00

    Pentax пополнила список водонепроницаемых камер новой моделью Optio WS80:

    08:00

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