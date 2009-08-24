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    24 августа 2009

    Apple обновила микропрограмму адаптеров Bluetooth:

    22:50

    Графика: TwistedBrush v.16.04:

    16:45

    Настройщики: RivaTuner v.2.24с:

    16:20

    Кодеки: XP Codec Pack v.2.5.0:

    15:55

    Мультимедиа: LameXP v.3.12:

    15:30

    Тестовые приложения: DiskBench v.2.5.3.1:

    15:30

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.4.2.2:

    15:05

    Iiyama представила ProLite E1906S-B — монитор с поддержкой нового ECO-режима:

    14:53

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.6 Build 2501 Beta:

    14:40

    Phison Electronics поддержит стандарт SDXC выпуском соответствующего контроллера:

    14:33

    Виртуальные машины: VMware Player v.2.5.3 Build 185404:

    14:15

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.4.64:

    13:50

    DX11-карты AMD Cypress будут продаваться под именами Radeon HD 5870 и HD 5850:

    13:43

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.4.73:

    13:25

    ASUS Sabertooth 55i — плата серии TUF с чипсетом Intel Р55 и продуманным дизайном:

    13:18

    Интернет и сети: Networx v.5.02:

    13:00

    Интернет и сети: User Account Manager v.4.07:

    12:35

    ASUS uBoom — серия компактных стереосистем для ноутбуков:

    12:17

    Интернет и сети: SoftPerfect Network Scanner v.4.3.1:

    12:10

    По данным inSpectrum спотовый рынок DRAM показывает тенденцию роста:

    11:49

    Утилиты: Rainlendar Lite v.2.6:

    11:45

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.8.0.193e:

    11:20

    В сентябре AMD выпустит шесть CPU Athlon II с уровнем TDP 45 Вт :

    10:57

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.0.9.6.9:

    10:55

    Почтовые клиенты и фильтры: Portable Thunderbird v.2.0.0.23:

    10:30

    Core 2 Quad Q7600 — младший «4-ядерник» в семействе процессоров LGA-775:

    10:22

    Конвертеры: EncodeHD v.1.1.119.0:

    10:05

    Интернет и сети: FeedDemon v.3.0.0.28 Pre-Release:

    09:40

    Corsair выпускает модули памяти для процессоров серий Core i5 и i7, работающие на частотах 1600 и 2000 МГц:

    09:37

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.02.1819 Beta:

    09:15

    Все Firmware прошедшей недели (с 17 по 23 августа 2009 года):

    08:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 17 по 23 августа 2009 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 17 по 23 августа 2009 года):

    08:00

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