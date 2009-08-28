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    28 августа 2009

    Новые iPod могут получить 3,2-мегапиксельную камеру :

    20:44

    Addonics выпускает внешний привод eSATA/USB Portable с поддержкой Blu-ray:

    18:12

    PROLiNK Glee TA-009 — еще одним производителем нетбуков больше:

    17:46

    Corsair выпускает под Core i7 8- и 12-ГБ наборы модулей памяти, кто больше? :

    17:11

    Cypress (Radeon HD 5870) будет иметь конкурентоспособную цену:

    16:41

    Некоторые детали о технологии ATI Eyefinity в картах серии Radeon HD 5800 (Evergreen):

    14:40

    ECS представила системную плату для ограниченных в бюджете игроков — P55H-A Black на основе Intel P55 Express:

    12:36

    Edimax EW-7711USn — беспроводной USB адаптер серии nLite со съемной антенной большого усиления:

    10:41

    Предварительные характеристики карт AMD/ATI серии Evergreen:

    00:03

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