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    13 августа 2009

    Безопасность: AVG Internet Security v.8.5.409a1634:

    19:50

    Интернет и сети: WinGate v.6.6.3 Build 1321:

    19:25

    Кодеки: AC3Filter v.1.63b:

    19:00

    Кулер Skalli охладит процессоры Intel в исполнении LGA 1156:

    18:35

    Настройщики: Fresh UI v.8.38:

    18:35

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.7.1.4.3443:

    18:10

    Утилиты: Process Monitor v.2.6:

    17:45

    Logitech выпустила набор Wireless Desktop MK 700, состоящий из мыши и клавиатуры:

    17:29

    Утилиты: Autoruns v.9.53:

    17:20

    Мультимедиа: DVDStyler v.1.73:

    16:55

    Интернет и сети: VisualRoute v.13.1e:

    16:30

    Утилиты: ProduKey v.1.36:

    16:05

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.9.4:

    15:40

    Восстановление данных: Encopy v.4.68:

    15:15

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.4.62:

    14:50

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.4.71:

    14:25

    Безопасность: Windows Vulnerability Scanner v.1.37:

    14:00

    Антивирусы: F-Prot v.6.0.9.2:

    13:35

    Редакторы: RJ TextEd v.5.5.0:

    13:10

    AMD выпустила настольный процессор с самой высокой в мире тактовой частотой: Платформa AMD Dragon поднимает планку производительности с выпуском самого быстрого четырехъядерного процессора

    13:01

    Настройщики: Tweak-7 v.1.0 Build 1007:

    12:45

    Чистильщики: Final Uninstaller v.2.5.3:

    12:20

    Интернет и сети: TeamViewer v.4.1 Build 6507:

    11:55

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.8.0.193d:

    11:30

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    11:05

    Неофициальные драйверы ForceWare v.186.56 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    10:40

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.2.20n:

    10:15

    Ассортимент BFG пополнился вторым блоком питания серии EX:

    10:00

    Обновление драйверов для кард-ридеров RealTek:

    09:50

    Драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E/PCI):

    09:25

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    09:05

    Cooler Master обновит корпус для ПК Storm Sniper:

    09:00

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicro модели JMB36XX:

    08:45

    Утилиты: Face-Wizard v.B09.0716.1:

    08:30

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B9.0806.1:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 августа):

    08:00

    OCZ Technology представила 2,5-дюймовые SSD серии Solid 2:

    08:00

    Corsair считает стандартные кулеры для Core i7 недостаточными для быстрых ПК:

    07:50

    Verbatim представила USB-накопители толщиной 1,5 мм:

    02:00

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