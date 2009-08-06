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    6 августа 2009

    Nikon представила первую в мире камеру со встроенным проектором:

    22:10

    Набор эргономичной периферии Microsoft Wireless Comfort Desktop 5000 оптимизирован для Windows 7:

    20:58

    Newton Peripherals предлагает владельцам нетбуков первую мышь с «кобурой»:

    19:24

    Apple выпустила Mac OS X 10.5.8:

    18:33

    Hitachi GST объявляет о начале поставок 3,5-дюймовых винчестеров объемом 2 ТБ:

    17:46

    Настройщики: AusLogics BoostSpeed v.4.5.14.260:

    15:05

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.5.0.5:

    14:40

    Самый быстрый процессор AMD выйдет через неделю?:

    14:39

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.5.0.5:

    14:15

    Настройщики: PowerStrip v.3.86 Build 650 Beta:

    13:50

    Что привезла NVIDIA на выставку SIGGRAPH 2009?:

    13:25

    Веб-браузеры: Portable Firefox v.3.5.2:

    13:25

    Lian-Li выпустила алюминиевые корпуса для ПК A70F и A71F:

    13:00

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.6.5:

    13:00

    Интернет и сети: Modem Spy v.4.0.7:

    12:35

    Intel обновила «дорожную карту» CPU трех сегментов:

    12:15

    Запись: Ashampoo Burning Studio v.9.10:

    12:10

    Чистильщики: HDCleaner v.3.204 Beta:

    11:45

    Настройщики: Reg Organizer v.5.0 Beta 3:

    11:20

    Турбулентность помогает кулеру Tuniq Tower 120 Extreme:

    10:58

    Интернет и сети: Networx v.5.01:

    10:55

    Восстановление данных: FreeUndelete v.2.0.31478:

    10:30

    Поставки 3D-карт Radeon HD 4860 начнутся очень скоро; затем выйдет 40-нм HD 4750:

    10:22

    Утилиты: Glary Utilities v.2.15.0.728:

    10:05

    Виртуальные машины: VirtualBox v.3.0.4:

    09:40

    Антивирусы: Avira AntiVir PE v.9.0.0.446:

    09:15

    Kingston готовит быстрые модули памяти HyperX DDR3 с частотой 2133 МГц :

    09:03

    TV Wander и TV Voyage — пара новых TV-тюнеров Beholder:

    09:00

    Файловые обменники: Vuze v.4.2.0.4:

    08:50

    ECS и MSI сдержанно относятся к ARM-смартбукам :

    08:30

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.20:

    08:25

    Share Steno AC202 — портативный внешний жесткий диск Apacer:

    08:25

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.48:

    08:00

    Яркий USB-концентратор Apacer PH152 украсит рабочий стол:

    08:00

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