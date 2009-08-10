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    10 августа 2009

    MSI готовит плату на nForce 980a SLI для платформы AMD AM3 :

    23:42

    Toshiba хочет стать членом Blu-ray Disc Association:

    19:55

    Hynix представила микросхемы памяти плотностью 4 Гбит, предназначенные для MID:

    19:39

    AMD выпустила два процессора с TDP 18 Вт: Двухъядерные процессоры и чипсеты с интегрированной графической образуют универсальную платформу

    19:22

    Графика: WPanorama v.9.42 Beta:

    18:00

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.4.2.0:

    17:35

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.16:

    17:10

    Выпущен OpenOffice.org v.3.1.1 RC1:

    16:45

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.1 Build 4490:

    16:20

    Интернет и сети: SoftPerfect Network Scanner v.4.3:

    15:55

    Настройщики: PowerStrip v.3.86.650:

    15:30

    Медиаплееры: AIMP Classic v.2.60 Build 491 Beta 3:

    15:05

    Настройщики: XdN Tweaker v.0.9.1.8:

    14:40

    Графика: TwistedBrush v.16.03:

    14:15

    Резервное копирование: Backup4all v.4.2 Build 153:

    13:50

    BenQ выпускает мониторы серии E, доступные решения для работы с Full HD:

    13:35

    Веб-браузер: Google Chrome v.3.0.197.11 Beta:

    13:25

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.7.4 Beta:

    13:00

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.09.08.01:

    12:35

    Мультимедиа: LameXP v.3.12 RC3:

    12:10

    Утилиты: FileTypesMan v.1.41:

    11:45

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.08.07:

    11:20

    Работа с дисками: Paragon Partition Manager v.10.0:

    10:55

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (08.08.2009):

    10:30

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.02.1805 Beta:

    10:05

    Диагностика: SpeedFan v.4.39:

    09:40

    Утилиты: Native Specialist v.1.6.0808:

    09:151

    PhotoFast G-Monster Quad Drive — быстрый SSD на четырех картах памяти формата CFast:

    09:00

    Настройщики: SetFSB v.2.2.129.95:

    08:50

    Акустические системы Creative Inspire T3130 и T6160 подойдут для развлечений на ПК:

    08:30

    Все Firmware прошедшей недели (с 3 по 9 августа 2009 года):

    08:25

    Все драйверы прошедшей недели (с 3 по 9 августа 2009 года):

    08:00

    Gigabyte готовит к выпуску девять плат на чипсете P55:

    08:00

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