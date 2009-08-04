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    4 августа 2009

    Планшетный ПК Apple получит развитые средства воспроизведения HD-видео:

    23:51

    Обновление Apple GarageBand 5.1 исправляет критическую уязвимость :

    22:41

    Inno3D оснастила водоблоком самую быструю 3D-карту NVIDIA:

    21:25

    Набор системной логики AMD 785G оснащен интегрированным GPU ATI Radeon HD 4200 : IGP для массового сегмента с поддерживает DirectX 10.1

    20:01

    Дебютировал 23-дюймовый IPS-монитор NEC с датчиком освещенности и портом DisplayPort:

    19:30

    Elpida готова купить часть Qimonda:

    19:18

    FTP-серверы: Serv-U v.8.2.0.0:

    19:00

    1 сентября Bodelin начнет поставки USB-микроскопа ProScope HR2:

    18:52

    Утилиты: UnderCoverXP v.1.22:

    18:35

    Почтовые клиенты и фильтры: CheckMail v.5.1.7:

    18:10

    Настройщики: Fresh UI v.8.37:

    17:45

    Мультимедиа: Konvertor v.3.72 RC1:

    17:20

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.7.4.190:

    16:55

    Чистильщики: CleanCenter v.2.8.1.1:

    16:30

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.51.05:

    16:05

    Безопасность: Deskman SE v.9.1.1:

    15:40

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.3.5.2:

    15:15

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.40:

    14:50

    Настройщики: SuperRam v.5.8.3.2009:

    14:25

    Настройщики: Throttle v.6.8.3.2009:

    14:00

    Настройщики: PCMedik v.6.8.3.2009:

    13:35

    Настройщики: PCBoost v.3.8.3.2009:

    13:10

    Настройщики: GameGain v.2.8.3.2009:

    12:45

    ASRock готовит к выпуску квартет системных плат на чипсете P55:

    12:25

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.8.0 Build 2586:

    12:20

    К 2012 году каждый второй настольный ПК будет иметь несколько GPU, считают аналитики:

    12:10

    Мультимедиа: DVDStyler v.1.73 RC1:

    11:55

    Настройщики: Tweak-7 v.1.0 Build 1003:

    11:30

    Интернет и сети: FlashGot v.1.2:

    11:05

    MSI впервые объединит на системной плате разъем AM3 и поддержку SLI:

    10:53

    Dell Precision M6400 получает прибавку мощности за счет производительного GPU — ATI FirePro M7740:

    10:40

    Графика: Firegraphic XP v.10.0.0.1023:

    10:40

    Мультимедиа: Soundbase 2009.08.03:

    10:15

    Green House представила переключатель HDMI 1.3 для подключения нескольких источников сигнала:

    10:05

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.41:

    09:50

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8.3:

    09:25

    Настройщики: EF StartUp Manager v.4.30:

    09:05

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.54:

    08:45

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 04\08\2009:

    08:30

    Тестовые приложения: Geekbench v.2.1.3:

    08:15

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.02.1800 Beta:

    08:00

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