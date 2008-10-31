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    31 октября 2008

    Новые MacBook несовместимы с замками Kensington :

    23:59

    Microsoft обеспечит доступ к Mesh с компьютеров Mac :

    23:35

    OCZ представила еще один, теперь уже 15" игровой DIY-ноутбук на базе Centrino 2 :

    20:19

    Системная плата ZOTAC nForce 630i-ITX WiFi — основа домашнего мини-ПК:

    18:25

    Антвирусы: Dr.Web LiveCD - новое средство для восстановления системы:

    16:20

    Samsung начнет строить фабрику по выпуску ЖК-панелей 11 поколения в 2010 году:

    16:20

    С лечением компьютера лучше всех справляется Dr.Web. Но нужна ли эта награда победителю?:

    15:55

    Мультимедиа: Konvertor v.3.70 Alpha 1:

    15:30

    Первый продукт форм-фактора Pico-ITXe: мини-компьютер размерами 10х7 см:

    15:25

    Графика: VSO Image Resizer v.2.1.0.7b:

    15:05

    Microsoft обновила Entourage 2008:

    14:49

    Интернет и сети: Alchemy Network Monitor v.9.6:

    14:40

    XFX GeForce 260 GTX Black Edition — видеокарта к Хеллоуину:

    14:37

    Тест RightMark Audio Analyzer обновлен до версии 6.2.1. :

    14:36

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.24.13:

    14:15

    Анонс TV-тюнера GOTVIEW USB 2.0 Hybrid MasterStick:

    13:59

    Производители ноутбуков снова массово отзывают батареи производства Sony:

    13:58

    Утилиты: AceMoney v.3.12:

    13:50

    Плата ECS X58B-A: для тех, кому хочется Nehalem, но жалко денег:

    13:44

    Почтовые клиенты и фильтры: Koma-Mail v.3.76:

    13:25

    Графика: PhotoFiltre v.6.3.2:

    13:00

    XFX предлагает низкопрофильную версию GeForce 9500 GT :

    12:50

    ATEN USB KVM: решение для ноутбуков с поддержкой управления двумя ПК, передачи файлов и периферии USB 2.0 :

    12:44

    Утилиты: AutoMate v.6.2.7:

    12:35

    Настройщики: AusLogics BoostSpeed v.4.2.6:

    12:10

    Моноблочный ПК Dell XPS One 24 — четырехъядерный процессор в мониторе:

    12:05

    NVIDIA GT206, GT212, GT216 и GT300: ждём в этом и следующем году:

    11:51

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.20:

    11:45

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.2.1:

    11:20

    Нетбуки ASUS Eee PC перейдут на SSD с интерфейсом SATA в будущем году:

    11:00

    Офисное ПО: EssentialPIM v.2.8.1:

    10:55

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.7 Build 17:

    10:30

    Двухъядерный процессор Intel Atom стал «сердцем» Shuttle Barebone X27D:

    10:15

    Диагностика: DVDInfoPro v.5.2.2.1:

    10:05

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.2.0 Beta 1:

    09:40

    AMD завершила продажу одного из своих подразделений:

    09:25

    Утилиты: Process Monitor v.2.02:

    09:15

    Прошивка для сетевых хранилищ D-Link:

    08:50

    В процессорах Blackfin BF51x воплотилась идея конвергенции:

    08:45

    AMAX ServMax PSC — персональный суперкомпьютер на базе GPU NVIDIA:

    08:35

    Инженеры Epson Imaging Devices объединили ЖК-дисплей с сенсорной панелью и крышкой :

    08:35

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Sony/Nec:

    08:25

    Patriot Xporter 64GB Magnum: быстрый и ёмкий флэш-накопитель:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 31 октября):

    08:00

    Интернет и сети: VZOChat v.6.1.2:

    07:00

    Axiotron будет изготавливать ModBook из «давальческих» MacBook :

    03:13

    ThinkCentre M58/M58p — самые «зеленые» ПК Lenovo:

    00:50

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